Вербовали в сексуальное рабство. СБУ заблокировала в Одессе группу торговцев людьми

Правоохранители предотвратили незаконную переправку за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини" Фото: Управління СБ України в Одеській області / Facebook

По данным спецслужбы, несколько лет участники группы вербовали женщин для продажи в сексуальное рабство в одну из стран Евросоюза под видом трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Число жертв может исчисляться десятками.

"Схему организовали гражданин РФ вместе со своим украинским сообщником, заручившись партнерством в стране трудоустройства женщин. Злоумышленники подыскивали кандидаток через личные контакты и в интернете. Делали ставку на тех, кто испытывал финансовые или другие материальные трудности. Как вариант решения предлагали легальное трудоустройство в одной из стран Евросоюза. В целях конспирации, собеседования проводили в основном онлайн", – отметили в релизе.

Для женщин готовили пакет документов, жертвам это подавали как их долговое обязательство перед работодателем. После переправки женщин в Европу ими занимались европейские партнеры преступной схемы. За каждую украинку злоумышленники получали €3–4 тыс.

"Сотрудники СБУ предотвратили незаконную переправку по описанной схеме за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Одновременно на одном из горнолыжных курортов Закарпатья правоохранители задержали организатора схемы, гражданина РФ", – проинформировали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.