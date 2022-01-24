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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вербовали в сексуальное рабство. СБУ заблокировала в Одессе группу торговцев людьми

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Правоохранители предотвратили незаконную переправку за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини"
Правоохранители предотвратили незаконную переправку за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини"
Фото: Управління СБ України в Одеській області / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной преступной группы в Одесской области. Об этом сообщил пресс-центр управления СБУ в регионе на странице в Facebook.

По данным спецслужбы, несколько лет участники группы вербовали женщин для продажи в сексуальное рабство в одну из стран Евросоюза под видом трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Число жертв может исчисляться десятками.

"Схему организовали гражданин РФ вместе со своим украинским сообщником, заручившись партнерством в стране трудоустройства женщин. Злоумышленники подыскивали кандидаток через личные контакты и в интернете. Делали ставку на тех, кто испытывал финансовые или другие материальные трудности. Как вариант решения предлагали легальное трудоустройство в одной из стран Евросоюза. В целях конспирации, собеседования проводили в основном онлайн", – отметили в релизе.

Для женщин готовили пакет документов, жертвам это подавали как их долговое обязательство перед работодателем. После переправки женщин в Европу ими занимались европейские партнеры преступной схемы. За каждую украинку злоумышленники получали €3–4 тыс. 

"Сотрудники СБУ предотвратили незаконную переправку по описанной схеме за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Одновременно на одном из горнолыжных курортов Закарпатья правоохранители задержали организатора схемы, гражданина РФ", – проинформировали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/ssu.odesa/posts/274990778063341

Контекст:

За время независимости Украины 260 тыс. граждан страны стали жертвами торговли людьми. Об этом 26 октября 2021 года сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, "борьба с этим позорным явлением" должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.

Теги: СБУ, Украина, Одесса, Закарпатье, граница, трудоустройство, рабство, торговля людьми, правоохранители, Шегини, женщины, Служба безопасности Украины, украинки
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