Вербовали в сексуальное рабство. СБУ заблокировала в Одессе группу торговцев людьми

По данным спецслужбы, несколько лет участники группы вербовали женщин для продажи в сексуальное рабство в одну из стран Евросоюза под видом трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Число жертв может исчисляться десятками.
"Схему организовали гражданин РФ вместе со своим украинским сообщником, заручившись партнерством в стране трудоустройства женщин. Злоумышленники подыскивали кандидаток через личные контакты и в интернете. Делали ставку на тех, кто испытывал финансовые или другие материальные трудности. Как вариант решения предлагали легальное трудоустройство в одной из стран Евросоюза. В целях конспирации, собеседования проводили в основном онлайн", – отметили в релизе.
Для женщин готовили пакет документов, жертвам это подавали как их долговое обязательство перед работодателем. После переправки женщин в Европу ими занимались европейские партнеры преступной схемы. За каждую украинку злоумышленники получали €3–4 тыс.
"Сотрудники СБУ предотвратили незаконную переправку по описанной схеме за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Одновременно на одном из горнолыжных курортов Закарпатья правоохранители задержали организатора схемы, гражданина РФ", – проинформировали в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
За время независимости Украины 260 тыс. граждан страны стали жертвами торговли людьми. Об этом 26 октября 2021 года сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, "борьба с этим позорным явлением" должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.