США включили Россию в список стран, торгующих людьми и вербующих детей-солдат

В России с 2016 года действует движение "Юнармия", куда зачисляют подростков с восьми лет Фото: depositphotos.com

Госдеп опубликовал этот список в рамках ежегодного отчета по торговле людьми. По поручению Конгресса в 2019 году туда впервые включили раздел "Торговля людьми, спонсируемая государством".

В этом году из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в отчете часто фигурирует Россия.

"Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома... некоторые вообще покинули страну, большинство – только с тем имуществом, которое они смогли унести с собой. Это делает их очень уязвимыми к эксплуатации", – заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на презентации отчета.

Блинкен отметил, что в настоящее время в мире около 25 млн жертв торговли людьми. Кроме России, в новом разделе государств – спонсоров этого преступления значатся Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран, в которых задокументированы "политика или схема торговли людьми", принудительный труд в госсекторах, сексуальное рабство в правительственных лагерях, а также использование детей-солдат.

В отчете говорится, что Москва причастна к принудительному труду северокорейских трудовых мигрантов. В частности, Россия выдавала им визы, пытаясь обойти резолюции ООН, требующие их репатриации.

Доклад содержал отдельный список из 12 стран, нанимающих или вербующих детей-солдатов. В него также включили Россию. В отчете говорится, что "средства массовой информации обнародовали новые неподтвержденные сообщения о том, что российские силы используют детей в качестве живого щита".

Кроме того, в докладе упоминается, что войска РФ заставили тысячи украинцев, в том числе детей, пройти через фильтрационные лагеря, где у них изъяли документы, заставили взять российские документы и депортировали в отдаленные районы России.