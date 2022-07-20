США включили Россию в список стран, торгующих людьми и вербующих детей-солдат

Госдеп опубликовал этот список в рамках ежегодного отчета по торговле людьми. По поручению Конгресса в 2019 году туда впервые включили раздел "Торговля людьми, спонсируемая государством".
В этом году из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в отчете часто фигурирует Россия.
"Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома... некоторые вообще покинули страну, большинство – только с тем имуществом, которое они смогли унести с собой. Это делает их очень уязвимыми к эксплуатации", – заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на презентации отчета.
Блинкен отметил, что в настоящее время в мире около 25 млн жертв торговли людьми. Кроме России, в новом разделе государств – спонсоров этого преступления значатся Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран, в которых задокументированы "политика или схема торговли людьми", принудительный труд в госсекторах, сексуальное рабство в правительственных лагерях, а также использование детей-солдат.
В отчете говорится, что Москва причастна к принудительному труду северокорейских трудовых мигрантов. В частности, Россия выдавала им визы, пытаясь обойти резолюции ООН, требующие их репатриации.
Доклад содержал отдельный список из 12 стран, нанимающих или вербующих детей-солдатов. В него также включили Россию. В отчете говорится, что "средства массовой информации обнародовали новые неподтвержденные сообщения о том, что российские силы используют детей в качестве живого щита".
Кроме того, в докладе упоминается, что войска РФ заставили тысячи украинцев, в том числе детей, пройти через фильтрационные лагеря, где у них изъяли документы, заставили взять российские документы и депортировали в отдаленные районы России.
В России с 2016 года действует движение "Юнармия", куда зачисляют подростков с восьми лет. Его создали по инициативе минобороны РФ при поддержке президента Владимира Путина. Кроме "патриотического" воспитания, детей там учат основам военной подготовки. Аналогичное движение существует и на не подконтрольном Украине Донбассе.
17 июля украинская разведка сообщила, что в России расширяют масштабы военной подготовки для детей. В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов.
Кроме того, с начала полномасштабной войны украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан, в том числе детей. По последним данным, Россия депортировала на свою территорию минимум 230 тыс. украинских детей.