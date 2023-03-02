В Киевской области нашли тела 1373 гражданских, погибших во время оккупации, более 700 – убиты из огнестрельного оружия – полиция

С момента деоккупации Киевской области до сих пор не идентифицированы 197 тел гражданских, рассказал Небытов Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Об этом 2 марта на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook полиции области, сообщил глава управления Нацполиции в регионе Андрей Небытов.

По его словам, тела мужчин еще 8 марта 2022 года похоронил местный житель, выехавший на запад Украины.

Один из них – 50-летний мужчина – был расстрелян в автомобиле, который сгорел. Еще двоих, предварительно, застрелили в голову, рассказал Небытов.

Всего в Киевской области с момента деоккупации региона в начале апреля 2022 года нашли тела 1373 гражданских, 278 человек считаются пропавшими без вести, до сих пор не идентифицированы 197 тел, подчеркнул начальник полиции региона.

Небытов отметил, что из 1373 погибших более 700 человек были убиты из огнестрельного оружия, еще почти 350 человек погибли в результате минно-взрывных ранений.