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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли тела 1373 гражданских, погибших во время оккупации, более 700 – убиты из огнестрельного оружия – полиция

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С момента деоккупации Киевской области до сих пор не идентифицированы 197 тел гражданских, рассказал Небытов
С момента деоккупации Киевской области до сих пор не идентифицированы 197 тел гражданских, рассказал Небытов
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Бородянке Киевской области провели эксгумацию тел троих мужчин, погибших во время российской оккупации.

Об этом 2 марта на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook полиции области, сообщил глава управления Нацполиции в регионе Андрей Небытов.

По его словам, тела мужчин еще 8 марта 2022 года похоронил местный житель, выехавший на запад Украины.

Один из них – 50-летний мужчина – был расстрелян в автомобиле, который сгорел. Еще двоих, предварительно, застрелили в голову, рассказал Небытов.

Всего в Киевской области с момента деоккупации региона в начале апреля 2022 года нашли тела 1373 гражданских, 278 человек считаются пропавшими без вести, до сих пор не идентифицированы 197 тел, подчеркнул начальник полиции региона.

Небытов отметил, что из 1373 погибших более 700 человек были убиты из огнестрельного оружия, еще почти 350 человек погибли в результате минно-взрывных ранений.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/151958607716122/

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей.

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