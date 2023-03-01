В Киеве полиция установила двух администраторов групп "ЧВК "Редан"

Полицейские установили, что в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Речь идет о подростках из субкультуры "ЧВК "Редан", которая распространилась из России.

Также полиция установила двух организаторов драки.

"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, пришедшей в Украину из России, и 14-летний парень – администратор другой группы в Telegram-канале, который призывал сверстников к конфликтной встрече", – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

Полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы. Каналы, в которых распространялась информация с призывами к драке, заблокированы.

В полиции считают, что распространение движения "ЧВК "Редан" – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию в Украине.

"С начала февраля это не первый случай провоцирования массовых драк среди подростков в Украине. Новая молодежная субкультура пришла к нам из России в начале этого года и направлена на использование детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве. Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – добавил Мищенко.

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Видео: поліція Києва / YouTube