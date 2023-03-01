В Киеве полиция установила двух администраторов групп "ЧВК "Редан"

Полицейские установили, что в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Речь идет о подростках из субкультуры "ЧВК "Редан", которая распространилась из России.
Также полиция установила двух организаторов драки.
"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, пришедшей в Украину из России, и 14-летний парень – администратор другой группы в Telegram-канале, который призывал сверстников к конфликтной встрече", – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.
Полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы. Каналы, в которых распространялась информация с призывами к драке, заблокированы.
В полиции считают, что распространение движения "ЧВК "Редан" – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию в Украине.
"С начала февраля это не первый случай провоцирования массовых драк среди подростков в Украине. Новая молодежная субкультура пришла к нам из России в начале этого года и направлена на использование детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве. Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – добавил Мищенко.
"ЧВК "Редан" – это, как пишут СМИ, подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Редан". Символы подростковой "ЧВК" – черный цвет, пауки и цифра "4", номер героя из аниме.
В конце февраля российские СМИ и Telegram-каналы стали сообщать о массовых драках подростков в торговых центрах с участием представителей этой субкультуры. В период с 24-го по 26 февраля в торговых центрах крупных городов были задержаны более 500 подростков, пишет "Коммерсантъ".
27 февраля в ряде городов Украины должны были произойти около 30 собраний молодежи в разных регионах, но правоохранители не допустили массовых драк, заявили в Нацполиции. В общей сложности в отделения полиции доставили более 700 человек, преимущественно несовершеннолетних, а также заблокировали 18 каналов и групп в соцсетях, созданных для "раскрутки" молодежного движения, добавили в пресс-службе. В Харькове у подростков изъяли ножи, кастеты и газовые баллончики.