Белорусское МВД заявило о задержании 200 сторонников "ЧВК "Редан". Возможно, в реальности такой субкультуры не существует

По информации ведомства, возле торгово-развлекательного центра "Секрет" в Гомеле "по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, собрались сторонники так называемого "ЧВК "Редан".
"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", – говорится в сообщении.
В чем заключалась акция, в сообщении не уточняют, однако утверждают, что "субкультура "ЧВК "Редан"... отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах".
Белорусская милиция планирует возбуждать уголовное дело, подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность, заявили в МВД.
"ЧВК "Редан" – это, как пишут СМИ, подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Редан". Символы подростковой "ЧВК" – черный цвет, пауки и цифра "4", номер героя из аниме.
В конце февраля российские СМИ и Telegram-каналы стали сообщать о массовых драках подростков в торговых центрах с участием представителей этой субкультуры. В период с 24-го по 26 февраля в торговых центрах крупных городов были задержаны более 500 подростков, пишет "Коммерсантъ".
27 февраля в ряде городов Украины должны были произойти около 30 собраний молодежи в разных регионах, но правоохранители не допустили массовых драк, заявили в Нацполиции. В общей сложности в отделения полиции доставили более 700 человек, преимущественно несовершеннолетних, а также заблокировали 18 каналов и групп в соцсетях, созданных для "раскрутки" молодежного движения, добавили в пресс-службе. В Харькове у подростков изъяли ножи, кастеты и газовые баллончики.
Полиция считает, что ситуация связана с попыткой россиян использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.
В то же время ни СМИ, ни полиция не сообщают о реально произошедших в Украине массовых драках подростков, а на опубликованных фото и видео нет людей с признаками принадлежности к субкультуре аниме и характерными вещами, которые ассоциируют с "Редан".
Сами анимешники утверждают, что до последних дней ничего о массовой субкультуре "Редан" не слышали. По версии стримера Джузо Сузуя, все началось 19 февраля, когда в РФ к компании подростков, одетых в толстовки с пауком (вещи из коллекции локального бренда 2020 года), прицепились "спортсмены" – просто за внешний вид. Те дали отпор, видео драки распространилось в социальных сетях. После этого представители "проигравшей" стороны обиделись и начали вылавливать на улицах ребят, которые, по их мнению, выглядели как неформалы.
Российское издание "Фонтанка" и канал "Многонационал" предполагают, что "никакой субкультуры, движения или даже просто группировки "Редан" в реальности никогда не существовало". Сейчас во "ВКонтакте", Telegram и других соцсетях можно найти крупные группы и каналы, в названиях которых фигурирует "Редан", с десятками тысяч подписчиков, но все они буквально несколько дней назад были переименованы.
"Кто же тогда собирает подростков в торговых центрах? Элементарное любопытство. Механика такова. Кто-то вбрасывает в одну из многочисленных групп "имени "Редана" написанное от балды сообщение: в такой-то день в таком-то часу "реданы" будут драться с "оффниками", "спортиками"... Подростки, которым некуда себя девать, подтягиваются в обозначенный торговый центр в ожидании зрелища", – пишет "Фонтанка". После этого, по версии издания, все может пройти мирно, а может кто-то и начать задирать других зевак. "А там и полиция с ОМОНом подтянутся, и по новостным пабликам побегут сообщения про "двести "редановцев", – пишет издание.