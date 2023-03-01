Белорусское МВД заявило о задержании 200 сторонников "ЧВК "Редан". Возможно, в реальности такой субкультуры не существует

В Беларуси так же, как ранее в РФ и Украине, полиция задержала "сторонников "ЧВК "Редан" Фото: google.com/maps

По информации ведомства, возле торгово-развлекательного центра "Секрет" в Гомеле "по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, собрались сторонники так называемого "ЧВК "Редан".

"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", – говорится в сообщении.

В чем заключалась акция, в сообщении не уточняют, однако утверждают, что "субкультура "ЧВК "Редан"... отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах".

Белорусская милиция планирует возбуждать уголовное дело, подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность, заявили в МВД.