Российское движение "ЧВК "Редан" в Украине: что известно и кого уже задержали

Первые инциденты

По данным Telegram-канала Baza, первые конфликты начались в Москве 19 февраля на фудкорте ТРЦ "Авиапарк". Позже похожие драки состоялись в ТЦ "Маркос-Молл". Большинству из тех, кого задержала полиция, было около 15 лет.

В течение последней недели похожие акции состоялись и в других городах России, сообщали российские СМИ, в частности "РИА Новости". В период с 24-го по 26 февраля в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани были задержаны более 500 подростков, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные разных СМИ.

Что такое "ЧВК "Редан"?

"ЧВК "Редан" – это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Рёдан" (旅団, с японского – "бригада"). Символы подростковой "ЧВК" – черный цвет, пауки и цифра "4", номер героя из аниме. Российскому радио "Мел" один из старых участников сообщества анонимно рассказал, что "Редан" не имеет идеологии как таковой, не призывает к насилию и нейтральна ко всем людям. В то же время это сообщество, которое "готово за себя постоять в некоторых вопросах". Аббревиатура "ЧВК" была добавлена к названию "ради шутки", отметили участники движения.

Украинский преподаватель японского языка Борис Мороз написал в Facebook, что в России название группировки, как и суть объединения из аниме, изменили.

"Правильно по канону аниме было "Рёдан", но в русском часто пишут "е" без точек, поэтому появилось название "Редан", которое ничего не означает. Участники "Редан" в РФ создали собственную революционную идеологию. В ее сердце лежит идея о том, что неформалы, получавшие люлей от гопников и ультрас, могут собраться вместе и сами выписать люлей кому-либо", – объяснил он.

"ЧВК "Редан" в Украине

27 февраля стало известно, что подростки в Киеве, Харькове, Львове, Виннице, Житомире, Луцке и Ивано-Франковске готовились к массовым дракам, сообщали местные СМИ и правоохранители. По данным полиции, в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители "оперативно отреагировали и не допустили конфликтных ситуаций" между подростками, говорят в пресс-службе. По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в управления и отделы полиции пригласили более 700 человек. Большинство из них – несовершеннолетние.

Также полицейские уже заблокировали 18 каналов и групп в соцсетях, созданных для "раскрутки" молодежного движения, добавили в пресс-службе.

Киберполиция сообщила, что задержала администратора одного из Talegram-каналов. Им оказался 16-летний житель Днепра. По словам подростка, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения.

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Видео: Національна поліція України / YouTube

Еще одного администратора группы задержали в Черкасской области. Им оказался 13-летний школьник. Он сказал, что создал канал, чтобы "стать популярным".

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Видео: Поліція Черкащини / YouTube

"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и обезопасить детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг", – заявил начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Богдан.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) сообщил, что флешмоб "ЧВК "Редан" в Украине искусственно запущен Кремлем.

Центр зафиксировал, что начиная с 23 февраля в группах российской соцсети "ВКонтакте" началась спам-рассылка с одинаковым сообщением, запустившая флешмоб. Также распространялся призыв к противникам "ЧВК "Редан" приходить с ними "сразиться".

"Этот флешмоб РФ использует, чтобы утверждать, что Украина и Россия – единственное пространство, ведь молодежь повсюду ведет себя одинаково. Но флешмоб не показывает позицию всей молодежи, ведь в реальном флешмобе приняла участие только сотня подростков. Флешмоб был запущен в годовщину полномасштабной войны. Таким образом, Кремль мог пытаться отвлечь внимание от неудобного для себя факта о провале блицкрига. Кроме этого, так Россия пытается контролировать молодежь", – заявили в центре.



