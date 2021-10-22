Суд решил отправить в психбольницу жительницу Полтавы, стрелявшую в учителей из арбалета

Инцидент со стрельбой из арбалета в одной из полтавских школ произошел 6 сентября Фото: pl.npu.gov.ua

Имя нападавшей в документе закрыто, однако в материалах указано, что речь идет о случае, который произошел в школе №11 в Полтаве, а фигурант – студентка третьего курса Национального университета гражданской защиты Украины.

Как сказано в определении, о смене меры пресечения с содержания под стражей на помещение в психбольницу просили прокуроры, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

В материалах дела говорится, что 18 октября суд получил вывод комплексной судебно-психиатрической экспертизы, которая свидетельствует о наличии у подозреваемой хронического психического заболевания, которое лишало ее способности осознавать свои действия и руководить ими, сказано в определении.

Суд решил поместить подозреваемую в психиатрическое учреждение, в условия, которые исключают ее опасное поведение.

Определение суда подлежит немедленному выполнению, но может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его провозглашения.