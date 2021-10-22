"Каждый мужчина должен совершать такие поступки". Полиция наградила школьника, разоружившего "арбалетчицу" в Полтаве

Об этом проинформировала пресс-служба облуправления полиции.
Ляхно разоружил 19-летнюю Таисию Петрову, которая 6 сентября из арбалета ранила двух учителей 11-й школы Полтавы.
Как сказано в релизе полиции, в тот день он проходил мимо стрелявшей Петровой, "мгновенно сориентировался в ситуации и отобрал оружие из рук девушки".
Девятиклассник получил благодарность за отвагу, а его родители – за достойное воспитание сына. Награды вручал временно исполняющий обязанности начальника полиции Полтавской области Артем Родыгин.
"Я не понимал сначала, что у нее настоящий арбалет, поэтому мне не было страшно. Каждый мужчина должен совершать такие поступки", – сказал школьник в видеокомментарии, который обнародовала полиция в день его награждения.
6 сентября 19-летняя Таисия Петрова, которая училась в школе №11 до четвертого класса, пришла в учебное заведение, поднялась на второй этаж и на глазах учеников совершила два выстрела – в учительницу украинского языка и литературы и завуча.
Одной женщине она попала в спину, а другой – в руку, арбалет отобрал у нападавшей девятиклассник. Учителей госпитализировали. Им 50 и 55 лет.
Нападавшую задержали в тот же день, на руках у нее были порезы. Издание "Полтавщина" выяснило, что она – студентка Национального университета гражданской защиты Украины, учится на психолога. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
СМИ писали, будто за день до нападения Петровой приснилось, что она должна кого-то убить. Но ее адвокат Ольга Шеховцова это опровергла. Адвокат рассказала "Ґратам", что в школе №11, где ее подзащитная училась до четвертого класса, она подвергалась травле со стороны учителей.
8 сентября Петрову арестовали на два месяца. На заседании суда нападавшая заявила: ей "стыдно, что все это видели дети". Петрова подчеркнула, что не хотела никого убивать, а хотела "запугать, показать, что хватит, насилие порождает только насилие".