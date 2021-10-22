"Каждый мужчина должен совершать такие поступки". Полиция наградила школьника, разоружившего "арбалетчицу" в Полтаве

Об этом проинформировала пресс-служба облуправления полиции.

Ляхно разоружил 19-летнюю Таисию Петрову, которая 6 сентября из арбалета ранила двух учителей 11-й школы Полтавы.

Как сказано в релизе полиции, в тот день он проходил мимо стрелявшей Петровой, "мгновенно сориентировался в ситуации и отобрал оружие из рук девушки".

Девятиклассник получил благодарность за отвагу, а его родители – за достойное воспитание сына. Награды вручал временно исполняющий обязанности начальника полиции Полтавской области Артем Родыгин.

"Я не понимал сначала, что у нее настоящий арбалет, поэтому мне не было страшно. Каждый мужчина должен совершать такие поступки", – сказал школьник в видеокомментарии, который обнародовала полиция в день его награждения.

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Видео: Поліція Полтавщини / YouTube