В Полтавской школе рассказали о состоянии педагогов, которых из арбалета ранила бывшая ученица

По словам Олийниченко, нападавшая – 19-летняя девушка, которая училась в этой школе до четвертого класса – поднялась на второй этаж, подошла к одному из классов и произвела два выстрела из арбалета.

Педагоги госпитализированы, а нападавшую задержали.

Местному изданию kolo.news Олийниченко сообщила, что педагоги получили ранения в руку и спину. По ее словам, учительница и завуч – в удовлетворительном состоянии.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", – рассказала она.

Потерпевшим 50 и 55 лет, арбалет у бывшей ученицы школы отобрал девятиклассник, который возвращался с урока физкультуры, отмечает kolo.news. В школе есть охранник, в тот день на вахте была пожилая женщина, пишет издание. Кроме того, в школе установлено видеонаблюдение. Как нападавшая, несмотря на это, смогла войти в помещение и пронести арбалет, не уточняется.

Полиция по факту нападения на учителей открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.