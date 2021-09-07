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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Полтавской школе рассказали о состоянии педагогов, которых из арбалета ранила бывшая ученица

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19-летняя девушка пронесла в охраняемую школу арбалет и ранила двух педагогов
19-летняя девушка пронесла в охраняемую школу арбалет и ранила двух педагогов
Фото: pl.npu.gov.ua

Директор полтавской школы №11 Валентина Олийниченко рассказала Общественному, что в результате нападения 6 сентября пострадали учительница и заместитель директора.

По словам Олийниченко, нападавшая – 19-летняя девушка, которая училась в этой школе до четвертого класса – поднялась на второй этаж, подошла к одному из классов и произвела два выстрела из арбалета.

Педагоги госпитализированы, а нападавшую задержали.

Местному изданию kolo.news Олийниченко сообщила, что педагоги получили ранения в руку и спину. По ее словам, учительница и завуч – в удовлетворительном состоянии.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", – рассказала она.

Потерпевшим 50 и 55 лет, арбалет у бывшей ученицы школы отобрал девятиклассник, который возвращался с урока физкультуры, отмечает kolo.news. В школе есть охранник, в тот день на вахте была пожилая женщина, пишет издание. Кроме того, в школе установлено видеонаблюдение. Как нападавшая, несмотря на это, смогла войти в помещение и пронести арбалет, не уточняется.

Полиция по факту нападения на учителей открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Полтава, нападение, школы, охранник, девушка
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