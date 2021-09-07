Жительница Полтавы, которая из арбалета стреляла в учителей, говорит, что ей "приснилось, что она должна кого-то убить" – СМИ

Об этом пресс-служба областной полиции проинформировала 7 сентября.

Подозрение нападавшей предъявили по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Инцидент произошел 6 сентября. 19-летняя девушка, которая училась в школе №11 до четвертого класса, пришла в учебное заведение, поднялась на второй этаж и совершила два выстрела – в учительницу украинского языка и литературы и завуча. Педагоги госпитализированы. По словам директора школы, их состояние удовлетворительное. Нападавшую задержали в тот же день, на руках у нее были порезы.

По данным "Полтавської хвилі", нападавшую зовут Таисия Петрова. Издание "Полтавщина" выяснило, что она – студентка Национального университета гражданской защиты Украины, учится на психолога.

По данным источников издания, полиции она рассказала, что за день до нападения ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему Таисия пошла именно в 11-ю школу, не уточняется. Арбалет ей подарили родители, пишет "Полтавщина".

Ссылаясь на очевидцев, "Полтавська хвиля" сообщила, что в комнате у Петровой нашли дневник. Там якобы она писала о планах поджечь свое жилье 22 сентября. Также она планировала убийство на 28 сентября, пишет издание.