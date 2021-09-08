"Стыдно, что это видели дети". Девушку, которая из арбалета ранила двух учительниц в полтавской школе, арестовали на два месяца

Прокуратура просила взять девушку под стражу, а адвокат ходатайствовала о личном обязательстве или домашнем аресте. Сама Петрова не возражала против решения суда.

По словам прокурора Вадима Лукьянченко, по делу назначили десять экспертиз и допросили 15 свидетелей.

Подозреваемая на заседании отметила, что сожалеет о том, что произошло. "Если бы я могла вернуться во времени, то ни за что этого не сделала бы. Просто пришла бы к тем женщинам, которым я причинила вред, хотя они не виноваты и этого не заслуживают, конструктивно выстроила бы диалог и решила бы все по-хорошему", – заявила она. Видео выступления опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Также нападавшая заявила: ей "стыдно, что все это видели дети", и подчеркнула, что не хотела никого убивать, а хотела "запугать, показать, что хватит, насилие порождает только насилие". При этом имен пострадавших она не помнит. Мальчика, который отобрал у нее арбалет, Петрова назвала героем.