"Стыдно, что это видели дети". Девушку, которая из арбалета ранила двух учительниц в полтавской школе, арестовали на два месяца

Прокуратура просила взять девушку под стражу, а адвокат ходатайствовала о личном обязательстве или домашнем аресте. Сама Петрова не возражала против решения суда.
По словам прокурора Вадима Лукьянченко, по делу назначили десять экспертиз и допросили 15 свидетелей.
Подозреваемая на заседании отметила, что сожалеет о том, что произошло. "Если бы я могла вернуться во времени, то ни за что этого не сделала бы. Просто пришла бы к тем женщинам, которым я причинила вред, хотя они не виноваты и этого не заслуживают, конструктивно выстроила бы диалог и решила бы все по-хорошему", – заявила она. Видео выступления опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
Также нападавшая заявила: ей "стыдно, что все это видели дети", и подчеркнула, что не хотела никого убивать, а хотела "запугать, показать, что хватит, насилие порождает только насилие". При этом имен пострадавших она не помнит. Мальчика, который отобрал у нее арбалет, Петрова назвала героем.
6 сентября 19-летняя Таисия Петрова, которая училась в школе №11 до четвертого класса, пришла в учебное заведение, поднялась на второй этаж и на глазах учеников совершила два выстрела – в учительницу украинского языка и литературы и завуча.
Одной женщине она попала в спину, а другой – в руку, арбалет отобрал у нападавшей девятиклассник. Учителей госпитализировали. Им 50 и 55 лет.
Нападавшую задержали в тот же день, на руках у нее были порезы. Издание "Полтавщина" выяснило, что она – студентка Национального университета гражданской защиты Украины, учится на психолога.
СМИ писали, будто за день до нападения ей приснилось, что она должна кого-то убить.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.