В Днепре лечат военного, который был в подвале под Бахмутом и похудел на 38 кг

Все это время раненый питался крошками и пил из луж, он похудел с 80 до 42 кг, говорится в публикации.
Во время освобождения позиций, где находились россияне, Алексея нашел доброволец ВСУ из Новой Зеландии. К настоящему времени его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, говорится в сообщении.
"Это еще один акт бесчеловечности российских террористов. Уже неоднократно фиксировались их жестокие действия в отношении украинских пленников. Мы призываем международные организации реагировать на эти преступления. Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь террористов к ответственности", – заявили в Страткоме.
У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.— UA_StratCom (@StratCom_AFU) March 15, 2023
Поранений, але живий, 42 дні Олексій пролежав в підземеллі серед вбитих і важко поранених побратимів. Харчувався крихтами, схуд з 80 до 42 кг – пив із калюж. pic.twitter.com/3a05dgAXi3
Під час звільнення позицій, де перебували росіяни, Олексія знайшов та звільнив доброволець #ЗСУ з Нової Зеландії.— UA_StratCom (@StratCom_AFU) March 15, 2023
Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії. Це ще один акт нелюдяності російських терористів.
Вже неодноразово фіксувалися їх жорстокі дії відносно українських полонених. Ми закликаємо міжнародні організації реагувати на ці злочини. Ми маємо зробити все можливе, щоб притягнути терористів до відповідальності.#StratCom_UA— UA_StratCom (@StratCom_AFU) March 15, 2023
Россия развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. Атаки россиян на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.