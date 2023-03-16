В Днепре лечат военного, который был в подвале под Бахмутом и похудел на 38 кг

Все это время раненый питался крошками и пил из луж, он похудел с 80 до 42 кг, говорится в публикации.

Во время освобождения позиций, где находились россияне, Алексея нашел доброволец ВСУ из Новой Зеландии. К настоящему времени его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, говорится в сообщении.

"Это еще один акт бесчеловечности российских террористов. Уже неоднократно фиксировались их жестокие действия в отношении украинских пленников. Мы призываем международные организации реагировать на эти преступления. Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь террористов к ответственности", – заявили в Страткоме.

У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.



Поранений, але живий, 42 дні Олексій пролежав в підземеллі серед вбитих і важко поранених побратимів. Харчувався крихтами, схуд з 80 до 42 кг – пив із калюж. pic.twitter.com/3a05dgAXi3 — UA_StratCom (@StratCom_AFU) March 15, 2023

Під час звільнення позицій, де перебували росіяни, Олексія знайшов та звільнив доброволець #ЗСУ з Нової Зеландії.



Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії. Це ще один акт нелюдяності російських терористів. — UA_StratCom (@StratCom_AFU) March 15, 2023

Вже неодноразово фіксувалися їх жорстокі дії відносно українських полонених. Ми закликаємо міжнародні організації реагувати на ці злочини. Ми маємо зробити все можливе, щоб притягнути терористів до відповідальності.#StratCom_UA — UA_StratCom (@StratCom_AFU) March 15, 2023