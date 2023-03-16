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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре лечат военного, который был в подвале под Бахмутом и похудел на 38 кг

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Военного лечат от дистрофии и ранений
Военного лечат от дистрофии и ранений
Фото: UA_StratCom / Twitter

В больнице Днепра проходит лечение украинский военный Алексей Гордеев, который был ранен под Бахмутом и 42 дня пролежал среди убитых и тяжелораненых побратимов. Об этом 15 марта сообщает управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ в Twitter.

Все это время раненый питался крошками и пил из луж, он похудел с 80 до 42 кг, говорится в публикации.

Во время освобождения позиций, где находились россияне, Алексея нашел доброволец ВСУ из Новой Зеландии. К настоящему времени его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, говорится в сообщении.

"Это еще один акт бесчеловечности российских террористов. Уже неоднократно фиксировались их жестокие действия в отношении украинских пленников. Мы призываем международные организации реагировать на эти преступления. Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь террористов к ответственности", – заявили в Страткоме.

Контекст:

Россия развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. Атаки россиян на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военные, Днепр, раненые, лечение, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут
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