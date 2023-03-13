Россияне до смерти заморили голодом нескольких украинских военнопленных – Гармаш

Гармаш о спасенном бойце: Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайняя степень истощения Фото: Sergiy Garmash / Facebook

"В госпиталь недалеко от линии фронта привезли парня. Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайняя степень истощения. Просто живой скелет. Наши отбили вражескую позицию и нашли его. Боец ВСУ два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один российский солдат, который из жалости делил с ним свою пайку, умер бы от голода. От жажды пил антифриз. К истощению добавилось отравление", – написал Гармаш.

По его словам, несколько побратимов этого воина умерли в плену из-за ранений и голода.

"Алексею повезло. Его освободили. "Мне дали компотика", – все время повторял он, улыбаясь. "Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала. Собирая его вещи на эвакуацию, я увидел документы и фото. 27 лет. Симпатичный парень с красивой девушкой", – рассказал журналист.

Гармаш добавил, что не публикует фото бойца из соображений этики.

"Он просил не публиковать фоток с ним, пока не позвонит маме. Поскольку его увезли в другой госпиталь, я не знаю, позвонил он или нет, поэтому ничего не публикую. Да и вряд ли такие фото этичны для широкого показа. Это, скорее, для будущей Гааги", – написал он.