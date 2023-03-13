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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне до смерти заморили голодом нескольких украинских военнопленных – Гармаш

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Гармаш о спасенном бойце: Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайняя степень истощения
Гармаш о спасенном бойце: Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайняя степень истощения
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Несколько захваченных в плен украинских воинов оккупанты два месяца держали в подвале без еды. Об этом сообщил в Facebook 12 марта главред издания "ОстроВ", бывший представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"В госпиталь недалеко от линии фронта привезли парня. Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайняя степень истощения. Просто живой скелет. Наши отбили вражескую позицию и нашли его. Боец ВСУ два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один российский солдат, который из жалости делил с ним свою пайку, умер бы от голода. От жажды пил антифриз. К истощению добавилось отравление", –  написал Гармаш.

По его словам, несколько побратимов этого воина умерли в плену из-за ранений и голода.

"Алексею повезло. Его освободили. "Мне дали компотика", – все время повторял он, улыбаясь. "Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала. Собирая его вещи на эвакуацию, я увидел документы и фото. 27 лет. Симпатичный парень с красивой девушкой", – рассказал журналист.

Гармаш добавил, что не публикует фото бойца из соображений этики.

"Он просил не публиковать фоток с ним, пока не позвонит маме. Поскольку его увезли в другой госпиталь,  я не знаю, позвонил он или нет, поэтому ничего не публикую. Да и вряд ли такие фото этичны для широкого показа.  Это, скорее, для будущей Гааги", – написал он.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/pfbid0Yc6g2b42ee8YBRK6bFGa1JD6Himj1qR1f42514919yRwLj5tgRJVdfQE9ip3e6Yjl

Контекст:

За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

По информации украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия удерживает в плену около 800 тяжелораненых украинских военных. По его данным, условия содержания украинских пленных россиянами до сих пор не соответствуют нормам Женевских конвенций, есть сообщения о пытках, избиениях, использовании электрического тока. 

Теги: военные, Сергей Гармаш, плен, пленные, голод, война России против Украины
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