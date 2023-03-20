В боях за Украину погиб доброволец из Чехии

По словам пресс-секретаря ведомства Дэниела Дрейка, смерть наступила "в минувшие выходные", погиб доброволец, который воевал на стороне Украины.
Дипломат отметил, что за последний год "это уже второй подобный случай", о котором известно МИД Чехии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 марта стало известно о ранении на Донбассе волонтера из Чехии.
27 февраля 2022 года, через три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня представитель легиона Дамьен Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.