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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Украину погиб доброволец из Чехии

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За последний год в Украине погибли как минимум два гражданина Чехии
За последний год в Украине погибли как минимум два гражданина Чехии
Фото: pixabay.com

В Украине погиб гражданин Чехии, который воевал в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. Информацию об этом изданию Blesk.cz подтвердили 20 марта в МИД Чехии.

По словам пресс-секретаря ведомства Дэниела Дрейка, смерть наступила "в минувшие выходные", погиб доброволец, который воевал на стороне Украины.

Дипломат отметил, что за последний год "это уже второй подобный случай", о котором известно МИД Чехии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 марта стало известно о ранении на Донбассе волонтера из Чехии.

Контекст:

27 февраля 2022 года, через три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.

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