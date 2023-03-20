В боях за Украину погиб доброволец из Чехии

За последний год в Украине погибли как минимум два гражданина Чехии Фото: pixabay.com

По словам пресс-секретаря ведомства Дэниела Дрейка, смерть наступила "в минувшие выходные", погиб доброволец, который воевал на стороне Украины.

Дипломат отметил, что за последний год "это уже второй подобный случай", о котором известно МИД Чехии.

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