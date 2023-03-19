На Донбассе получил ранение волонтер из Чехии

"Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение на Донбассе. На данный момент его состояние стабилизировалось, но ситуация серьезная и дальнейшее развитие событий предсказать невозможно", – говорится в сообщении.
Товарищи раненого отметили, что стараются, "чтобы он поскорее вернулся на родину".
Дополнительную информацию миссия не предоставила в связи с "деликатностью ситуации"
"В Project Phoenix мы уже год помогаем в зонах конфликтов, и с каждой миссией наши волонтеры рискуют быть ранеными или даже убитыми. Мы полностью осознаем риски, но также и то, насколько необходима наша помощь", – объяснили в миссии.
Телеканалу ČT24 представитель Project Phoenix Ондржей рассказал, что ранение его соотечественник получил, когда помогал эвакуировать одного из раненых и в этот момент противник нанес артиллерийский удар.
Ондржей отметил, что раненый – важный член команды, "он один спас 25 человек во время последней поездки".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.