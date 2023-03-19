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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Донбассе получил ранение волонтер из Чехии

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В миссии отметили, что помогают в конфликтах уже год
В миссии отметили, что помогают в конфликтах уже год
Фото: Project Phoenix / Facebook

В результате обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе был ранен волонтер из чешской миссии Project Phoenix. Об этом миссия проинформировала в Facebook 18 марта.

"Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение на Донбассе. На данный момент его состояние стабилизировалось, но ситуация серьезная и дальнейшее развитие событий предсказать невозможно", – говорится в сообщении.

Товарищи раненого отметили, что стараются, "чтобы он поскорее вернулся на родину".

Дополнительную информацию миссия не предоставила в связи с "деликатностью ситуации"

"В Project Phoenix мы уже год помогаем в зонах конфликтов, и с каждой миссией наши волонтеры рискуют быть ранеными или даже убитыми. Мы полностью осознаем риски, но также и то, насколько необходима наша помощь", – объяснили в миссии.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vs5HeCthcwggRFxyQ1WWeEb7C8dak5oFqCcRjuezkjbUVzHD5biBE9GnJ5De1UZCl&id=100087908242650

Телеканалу ČT24 представитель Project Phoenix Ондржей рассказал, что ранение его соотечественник получил, когда помогал эвакуировать одного из раненых и в этот момент противник нанес артиллерийский удар.

Ондржей отметил, что раненый – важный член команды, "он один спас 25 человек во время последней поездки".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чехия, Донбасс, волонтер, артиллерия, волонтеры, обстрелы, медики, ранение
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