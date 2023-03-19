В Украине в результате российского обстрела ранения получили два волонтера из Польши – СМИ

Собеседник агентства рассказал, что обстрел был 16 марта "ближе к вечеру", ранения получили шесть человек.
Один из раненых поляков находится в тяжелом состоянии. Они в Украине.
Представитель Nehemiasz рассказал польскому агентству, что один из пострадавших находится в Украине с 2014 года. Под обстрел поляки попали во время своей 22-й поездки.
Ранее Polska Agencja Prasowa сообщала, что автобус с польскими волонтерами был обстрелян в Донецкой области.
Inicjatywa Nehemiasz: nasi wolontariusze odnie * li obra * enia w wyniku ostrza * u, zostali natychmiast ewakuowani.#PAPinformacje https://t.co/PjXkOh3ZEX— PAP (@PAPinformacje) March 18, 2023
Министр Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил 18 марта в Twitter об одном раненом соотечественнике.
"Польский волонтер ранен во время российского обстрела Украины. [...] По решению премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого, группа гуманитарной и медицинской помощи Польши в кратчайшие сроки доставит пострадавшего в Польшу для дальнейшего лечения", – написал министр.
Wolontariusz polski ranny podczas * ostrza * u na * . @ZPHM_PL jest w sta * ym kontakcie z lekarzami ze szpitala, w którym przebywa ranny. Odwiedzi * go wiceszef @ZPHM_PL Zgodnie z decyzja @MorawieckiM jak tylko b * dzie to mo * liwe ZPHM przetransportuje rannego do * na dalsze leczenie. pic.twitter.com/JoOOpTpbBk— Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) March 18, 2023
Донецкая областная прокуратура сообщала о раненом 44-летнем польском гражданине в результате обстрела Константиновки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.
В ходе агрессии против Украины российские оккупанты обстреливают гуманитарные, инфраструктурные и прочие гражданские объекты.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-за обстрелов. Так, 13 марта оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО "Ураган", ранения получили пятеро гражданских.