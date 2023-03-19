В Украине в результате российского обстрела ранения получили два волонтера из Польши – СМИ

По данным Донецкой областной прокуратуры, поляк пострадал в результате обстрела Константиновки Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

Собеседник агентства рассказал, что обстрел был 16 марта "ближе к вечеру", ранения получили шесть человек.

Один из раненых поляков находится в тяжелом состоянии. Они в Украине.

Представитель Nehemiasz рассказал польскому агентству, что один из пострадавших находится в Украине с 2014 года. Под обстрел поляки попали во время своей 22-й поездки.

Ранее Polska Agencja Prasowa сообщала, что автобус с польскими волонтерами был обстрелян в Донецкой области.

Inicjatywa Nehemiasz: nasi wolontariusze odnie * li obra * enia w wyniku ostrza * u, zostali natychmiast ewakuowani.#PAPinformacje https://t.co/PjXkOh3ZEX — PAP (@PAPinformacje) March 18, 2023

Министр Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил 18 марта в Twitter об одном раненом соотечественнике.

"Польский волонтер ранен во время российского обстрела Украины. [...] По решению премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого, группа гуманитарной и медицинской помощи Польши в кратчайшие сроки доставит пострадавшего в Польшу для дальнейшего лечения", – написал министр.

Wolontariusz polski ranny podczas * ostrza * u na * . @ZPHM_PL jest w sta * ym kontakcie z lekarzami ze szpitala, w którym przebywa ranny. Odwiedzi * go wiceszef @ZPHM_PL Zgodnie z decyzja @MorawieckiM jak tylko b * dzie to mo * liwe ZPHM przetransportuje rannego do * na dalsze leczenie. pic.twitter.com/JoOOpTpbBk — Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) March 18, 2023

Донецкая областная прокуратура сообщала о раненом 44-летнем польском гражданине в результате обстрела Константиновки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)