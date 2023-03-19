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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине в результате российского обстрела ранения получили два волонтера из Польши – СМИ

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По данным Донецкой областной прокуратуры, поляк пострадал в результате обстрела Константиновки
По данным Донецкой областной прокуратуры, поляк пострадал в результате обстрела Константиновки
Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

Два волонтера из польского города Познань получили ранения в результате обстрела российскими военными на востоке Украины автобуса с представителями их гуманитарной миссии Nehemiasz. Об этом 18 марта проинформировала со ссылкой на собственный источник Polska Agencja Prasowa.

Собеседник агентства рассказал, что обстрел был 16 марта "ближе к вечеру", ранения получили шесть человек.

Один из раненых поляков находится в тяжелом состоянии. Они в Украине.

Представитель Nehemiasz рассказал польскому агентству, что один из пострадавших находится в Украине с 2014 года. Под обстрел поляки попали во время своей 22-й поездки.

Ранее Polska Agencja Prasowa сообщала, что автобус с польскими волонтерами был обстрелян в Донецкой области.

Министр Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил 18 марта в Twitter об одном раненом соотечественнике.

"Польский волонтер ранен во время российского обстрела Украины. [...] По решению премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого, группа гуманитарной и медицинской помощи Польши в кратчайшие сроки доставит пострадавшего в Польшу для дальнейшего лечения", – написал министр.

Донецкая областная прокуратура сообщала о раненом 44-летнем польском гражданине в результате обстрела Константиновки.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/pfbid0wSpXVbTxeTzXHbzZAkyCUX7PPZufQVLMQVJMD7eDgzRmQZExWwapvSFPK6iCnNCpl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.

В ходе агрессии против Украины российские оккупанты обстреливают гуманитарные, инфраструктурные и прочие гражданские объекты.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-за обстрелов. Так, 13 марта оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО "Ураган", ранения получили пятеро гражданских.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Польша, Донецкая область, война, прокуратура, Константиновка, автобус, волонтер, вторжение, волонтеры, лечение, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, российские оккупанты
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