"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"

Харчишин отметил, что прослушал новый трек Потапа "Волонтер" от начала до конца.

"Я считаю, что эта песня была написана как патриотическая, как гимн [добровольческого строительного батальона] "Добробата". Эта песня была написана на скорую руку. Он очень неглупый парень, очень. (...) Потап может делать сознательно х...йню", – сказал Харчишин.

Он отметил, что Потап, находившийся за границей долгое время после начала полномасштабной войны РФ против Украины, выпал из украинской среды.

"Он слишком много времени провел не здесь, не варился в этом нашем военном котле. Я за собой замечаю, что когда я возвращаюсь оттуда (из-за границы. – "ГОРДОН"), я три-четыре дня в депрессии, я адаптируюсь, как после полета в космос. Адаптация и депрессия меня съедают. Очень тяжело здесь и очень легко там. Там моментально попадаешь в среду, где нет войны", – сказал Харчишин.