В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши

"Сейчас не доброе время. Еще один украинский военнослужащий – гражданин Польши – погиб сегодня, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжелом состоянии", – написал он.

Также Дворчик отметил, что в Польшу отправили легко раненого ранее польского волонтера, а тяжело раненого волонтера из Польши перевезли из Днепра в Киев.

Lekko ranny wolontariusz dotar * do * . Wolontariusz ci * ko ranny zosta * przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dzi * zgin * kolejny * o * nierz * -obywatel * , a dwóch kilka dni temu rannych wci * jest w stanie powa * nym. Wielkie dzi * ki @ZPHM_PL * pic.twitter.com/AEVDLwqiZH — Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) March 24, 2023

Польский военный корреспондент Матеуш Лаховский сообщил 24 марта в Twitter, что погибший – командир взвода интернационального легиона Вооруженных сил Украины, его имя Михал.

Zgin * Bohater. Dzi * w boju poleg * Micha * - dowódca plutonu w Legionie Mi * dzynarodowym.

Mia * em zaszczyt go zna * .

Od kwietnia ubieg * ego roku walczy * z rosyjsk * inwazj * . Walczy * o wolno * Ukrainy i bezpiecze * stwo Polski - mówi * o tym wiele razy.

Za miesi * c ko * czy * mu si * … — Mateusz Lachowski (@LachowskiMateus) March 24, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в боях против российских войск уже гибли граждане Польши. В июле – Томаш Валентек, в декабре – Януш Шеремета и Кшиштоф Тифель.