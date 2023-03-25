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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши

Погибший поляк сражался в рядах интернационального легиона ВСУ, пишет журналист
Погибший поляк сражался в рядах интернационального легиона ВСУ, пишет журналист
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

24 марта в Украине в ходе боев с российскими оккупантами погиб военный из Польши. Об этом министр Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил в Twitter.

"Сейчас не доброе время. Еще один украинский военнослужащий – гражданин Польши – погиб сегодня, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжелом состоянии", – написал он.

Также Дворчик отметил, что в Польшу отправили легко раненого ранее польского волонтера, а тяжело раненого волонтера из Польши перевезли из Днепра в Киев.

Польский военный корреспондент Матеуш Лаховский сообщил 24 марта в Twitter, что погибший – командир взвода интернационального легиона Вооруженных сил Украины, его имя Михал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в боях против российских войск уже гибли граждане Польши. В июле – Томаш Валентек, в декабре – Януш Шеремета и Кшиштоф Тифель.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

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