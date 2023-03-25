В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши

"Сейчас не доброе время. Еще один украинский военнослужащий – гражданин Польши – погиб сегодня, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжелом состоянии", – написал он.
Также Дворчик отметил, что в Польшу отправили легко раненого ранее польского волонтера, а тяжело раненого волонтера из Польши перевезли из Днепра в Киев.
Lekko ranny wolontariusz dotar * do * . Wolontariusz ci * ko ranny zosta * przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dzi * zgin * kolejny * o * nierz * -obywatel * , a dwóch kilka dni temu rannych wci * jest w stanie powa * nym. Wielkie dzi * ki @ZPHM_PL * pic.twitter.com/AEVDLwqiZH— Micha * Dworczyk (@michaldworczyk) March 24, 2023
Польский военный корреспондент Матеуш Лаховский сообщил 24 марта в Twitter, что погибший – командир взвода интернационального легиона Вооруженных сил Украины, его имя Михал.
Zgin * Bohater. Dzi * w boju poleg * Micha * - dowódca plutonu w Legionie Mi * dzynarodowym.— Mateusz Lachowski (@LachowskiMateus) March 24, 2023
Mia * em zaszczyt go zna * .
Od kwietnia ubieg * ego roku walczy * z rosyjsk * inwazj * . Walczy * o wolno * Ukrainy i bezpiecze * stwo Polski - mówi * o tym wiele razy.
Za miesi * c ko * czy * mu si * …
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в боях против российских войск уже гибли граждане Польши. В июле – Томаш Валентек, в декабре – Януш Шеремета и Кшиштоф Тифель.
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.