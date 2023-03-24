В Донецкой области погиб доброволец из Франции – МИД

По данным телеканала, 30-летний Кевин Д. был добровольцем. Сообщается, что он убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.

"Мы узнали печальную новость об этой смерти и приносим наши соболезнования семье. Напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину, независимо от причин", – заявили в МИД Франции.

BFM TV отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России определенное количество французских военных присоединилось к Вооруженным силам Украины. Точное число МИД не называет.