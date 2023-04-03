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Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии. ФРГ предложили профинансировать восстановление мостов в Черниговской области

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В результате полномасштабного вторжения РФ в Черниговской области было разрушено или повреждено 35 искусственных сооружений и мостов, отметили в ОПУ
В результате полномасштабного вторжения РФ в Черниговской области было разрушено или повреждено 35 искусственных сооружений и мостов, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля в рамках рабочей поездки в Черниговскую область провел встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский отметил, что посещение Хабеком региона важно с учетом основания в прошлом году президентами двух государств программы патроната над муниципальным партнерством Украины и Германии.

"Президент Украины поприветствовал готовность представителей деловых кругов ФРГ и немецких предприятий присоединяться к восстановлению нашей страны. Была отмечена важность подтверждения немецкой стороной страхования рисков для бизнеса, который готов инвестировать в Украину уже сейчас", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский вместе с Хабеком ознакомились с ходом восстановительных работ на мостовом переходе через реку Десна (Киевский мост), разрушенном в результате российского авиаудара в марте прошлого года. Также политикам презентовали проекты восстановления других мостопереходов в Черниговской области, указали в ОПУ.

"Главе Украинского государства и вице-канцлеру Германии рассказали о планах по обустройству временного проезда по существующему мосту и строительству рядом нового моста на две полосы движения. В дальнейшем планируется разобрать существующий мост и построить рядом новый, – говорится в сообщении. – Немецкой стороне было предложено рассмотреть возможность финансовой поддержки восстановления мостовой инфраструктуры региона".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/535692808690180/

Хабек с не объявленным ранее визитом утром 3 апреля впервые приехал в Украину с начала полномасштабной агрессии России. По данным СМИ, заместитель Олафа Шольца планировал обсудить с украинскими властями восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

Вместе с Хабеком Украину посетила небольшая делегация представителей немецкого бизнеса.

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года. Регион освободили от российских оккупантов в начале апреля.

По данным ОПУ, всего в результате полномасштабного российского вторжения в Черниговской области было разрушено или повреждено 35 искусственных сооружений и мостов.

Теги: Россия, Германия, Украина, бизнес, ФРГ, агрессия, строительство, Черниговская область, мост, Владимир Зеленский, авиаудар, война России против Украины, финансы, президент, визит, разрушения, инфраструктура, встреча, Роберт Хабек, Десна, восстановление
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