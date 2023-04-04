Запад оказал помощи Украине на $70 млрд – Столтенберг

Столтенберг отметил, что нет никаких признаков того, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готовится к миру. По его словам, глава Кремля готовится к новой войне.
"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но когда она закончится, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию", — сказал он.
Столтенберг приветствовал недавнее прибытие в Украину современных боевых танков и другой бронетехники.
"Это может иметь реальное значение на линии фронта и позволить украинским силам освободить больше территории", – сказал он.
Он подчеркнул, что поддержка Альянса рассчитана на долгосрочную перспективу. По его словам, будет обсуждаться как продолжение укрепления Вооруженных сил Украины, так и переход от советского вооружения к оборудованию и оружию НАТО.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
8 марта 2023 года Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.
Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.