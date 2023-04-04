Запад оказал помощи Украине на $70 млрд – Столтенберг

Столтенберг отметил, что нет никаких признаков того, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готовится к миру. По его словам, глава Кремля готовится к новой войне.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но когда она закончится, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию", — сказал он.

Столтенберг приветствовал недавнее прибытие в Украину современных боевых танков и другой бронетехники.

"Это может иметь реальное значение на линии фронта и позволить украинским силам освободить больше территории", – сказал он.

Он подчеркнул, что поддержка Альянса рассчитана на долгосрочную перспективу. По его словам, будет обсуждаться как продолжение укрепления Вооруженных сил Украины, так и переход от советского вооружения к оборудованию и оружию НАТО.