Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО

По его словам, позиция НАТО остается неизменной – Украина станет членом Альянса. Но в данный момент важнее, чтоб была восстановлена ее территориальная целостность.
"Мы все должны понимать, что основной акцент сейчас делается на то, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство в Европе. Без победы Украины как независимого государства весь вопрос о членстве не будет иметь значения. Поэтому первый шаг в направлении любых отношений между Украиной и НАТО – это гарантировать, что Украина победит", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что именно поэтому союзники Украины оказывают ей "беспрецедентную" поддержку. Сегодня же генсек НАТО объявил, что 4 апреля Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.
После переговоров с РФ Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По словам члена украинской делегации, главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.