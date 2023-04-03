Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО

Без победы над РФ Украины не будет в НАТО – генсек Альянса Фото, ЕРА

По его словам, позиция НАТО остается неизменной – Украина станет членом Альянса. Но в данный момент важнее, чтоб была восстановлена ее территориальная целостность.

"Мы все должны понимать, что основной акцент сейчас делается на то, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство в Европе. Без победы Украины как независимого государства весь вопрос о членстве не будет иметь значения. Поэтому первый шаг в направлении любых отношений между Украиной и НАТО – это гарантировать, что Украина победит", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что именно поэтому союзники Украины оказывают ей "беспрецедентную" поддержку. Сегодня же генсек НАТО объявил, что 4 апреля Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса.