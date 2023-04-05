Зеленского пригласили на саммит НАТО, который состоится в Литве

Столтенберг заявил, что ждет встречи с Зеленским на саммите НАТО в Литве Фото: EPA

"Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", – сказал Столтенберг.

4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины.

"Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность Украине. И приближает Украину к евроатлантической семье. Союзники ясно дали понять, что мы по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО", – заявил он.

В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе" 11–12 июля.

"Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.