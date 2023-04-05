Зеленского пригласили на саммит НАТО, который состоится в Литве

"Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", – сказал Столтенберг.
4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба.
По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины.
"Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность Украине. И приближает Украину к евроатлантической семье. Союзники ясно дали понять, что мы по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО", – заявил он.
В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе" 11–12 июля.
"Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.
Заседание комиссии Украина – НАТО прошло впервые с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса. Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии, несмотря на возражения Будапешта.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.