Страны НАТО создадут программу многолетней поддержки Украины – Столтенберг

"Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность Украине. И приближает Украину к евроатлантической семье. Союзники ясно дали понять, что мы по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что страны НАТО уже предоставили Украине помощи на €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь.
"Союзники наращивают производство оружия и боеприпасов. И выполняют свои обещания по обучению и поставкам нового тяжелого вооружения. Первые танки Leopard и Challenger находятся в Украине", – сказал он.
Столтенберг добавил, что партнеры Украины активизируют и нелетальную поддержку. В частности, поставят топливо, медикаменты, мобильные спутниковые системы и понтонные мосты.
Заседание комиссии Украина – НАТО прошло в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса. Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии, несмотря на возражения Будапешта.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.