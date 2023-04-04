Страны НАТО создадут программу многолетней поддержки Украины – Столтенберг

"Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность Украине. И приближает Украину к евроатлантической семье. Союзники ясно дали понять, что мы по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что страны НАТО уже предоставили Украине помощи на €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь.

"Союзники наращивают производство оружия и боеприпасов. И выполняют свои обещания по обучению и поставкам нового тяжелого вооружения. Первые танки Leopard и Challenger находятся в Украине", – сказал он.

Столтенберг добавил, что партнеры Украины активизируют и нелетальную поддержку. В частности, поставят топливо, медикаменты, мобильные спутниковые системы и понтонные мосты.