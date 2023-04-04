В Брюсселе впервые с 2017 года прошло заседание комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД

Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. В штаб-квартире Альянса его приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отмечается на сайте Североатлантического союза.
Столтенберг анонсировал, что заседание комиссии Украина – НАТО будет посвящено тому, "как поддерживать и далее наращивать срочную поддержку Украине" – военную, экономическую и финансовую.
Союзники по НАТО также обсудят "увеличение политической поддержки Украины в долгосрочной перспективе" и помощь Киеву на пути к евроатлантической интеграции, добавил генсек Альянса.
Главная цель переговоров – ускорение поставок военной помощи, которая уже была обещана Киеву, в первую очередь – артснарядов, бронемашин и всего, в чем нуждается Украина для проведения успешного контрнаступления, указал Кулеба в Instagram.
Встреча в Брюсселе – "важная веха" на пути к Вильнюсскому саммиту НАТО 11–12 июля, отметил во время вступительной речи Столтенберг, видеозапись опубликована в YouTube Альянса.
"Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы Украина победила и восторжествовала как суверенное, независимое государство в Европе. Все союзники по НАТО уже оказывают значительную поддержку, но срочно необходимо больше. Нам необходимо выполнить наши обязательства по обучению и новому тяжелому вооружению, а также продолжать наращивать производство оружия и боеприпасов, – заявил генеральный секретарь Альянса. – Мы обсудим усиление нашей политической и практической поддержки Украины, а также реформы, которые Украина проводит для борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и защиты прав меньшинств".
Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины – в евроатлантической семье.
"Мы будем продолжать работать для достижения этой цели", – добавил он.
Возобновление заседаний комиссии Украина – НАТО приветствовал в Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреску.
"Я подчеркнул полную поддержку Румынией политики открытых дверей Альянса и нашу непоколебимую приверженность реализации решений Бухарестского саммита 2008 года", – написал министр.
I welcome the resumption of @NATO-Ukraine Commission, where today I underlined * RO’s full support for Alliance’s Open Doors Policy & our unwavering commitment to implement the decisions of 2008 #BucharestSummit, grounding * ’s accession path @DmytroKuleba #StrongerTogether pic.twitter.com/4CE2X4hlBI— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) April 4, 2023
Главными темами заседания комиссии были военная поддержка Киева для противодействия российской агрессии и определение дальнейшего развития политических отношений между НАТО и Украиной, отмечается в Twitter МИД Польши.
FM @RauZbigniew took part in a meeting of the NATO-Ukraine Commission in Brussels.— Ministry of Foreign Affairs * (@PolandMFA) April 4, 2023
Military support for * and outlining the further development of political relations between #NATO and Ukraine were the main topics of the conversation. pic.twitter.com/k35bcCskIx
Союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета, заверили в представительстве ФРГ в НАТО и МИД Франции в Twitter.
#NATO Foreign Ministers are attending their regular spring meeting in Brussels.— Germany at NATO (@GermanyNATO) April 4, 2023
Their first meeting is taking place now in the NATO-#Ukraine Commission format with @DmytroKuleba, with * attending for the first time as an Ally. Allies will support * for as long as it takes. pic.twitter.com/52tIXOQdiK
The NATO-Ukraine Commission met today in Brussels. * Minister @MinColonna reiterated that the Allies will stand alongside #Ukraine for as long as it takes to restore its sovereignty. Their support shall not falter. pic.twitter.com/oifQZk3tTm— France Diplomacy * (@francediplo_EN) April 4, 2023
Поддержка Украины остается непоколебимой, добавили в представительстве Бельгии в НАТО в Twitter.
The first session of the #ForMin is taking place now. * Minister @hadjalahbib and other NATO Ministers of Foreign Affairs meet in the NATO-Ukraine Commission with @DmytroKuleba * . Our support for #Ukraine remains unwavering. pic.twitter.com/BF1wBAbgCZ— Belgium at NATO (@BelgiumNATO) April 4, 2023
Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания, что Нидерланды передадут Украине "несколько десятков миллионов евро" в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Киева. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube ТСН.
"По итогам этого заседания мы увеличили бюджет НАТО на финансирование проектов для Украины, для ВСУ… и ускорили поставки нескольких видов вооружения, которое уже было Украине обещано, – рассказал глава МИД. – То есть главная цель – ускорить поставки всего, что необходимо для контрнаступления Украины, – она была по нескольким позициям достигнута".
Заседание комиссии Украина – НАТО прошло в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса, сообщали в МИД.
Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.
Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания, что есть "большое желание" провести его при участии президента Украины на саммите в Вильнюсе.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".
В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.