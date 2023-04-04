В Брюсселе впервые с 2017 года прошло заседание комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД

Встреча в Брюсселе – "важная веха" на пути к Вильнюсскому саммиту НАТО, отметил Столтенберг (справа) Фото: Germany at NATO / Twitter

Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. В штаб-квартире Альянса его приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отмечается на сайте Североатлантического союза.

Столтенберг анонсировал, что заседание комиссии Украина – НАТО будет посвящено тому, "как поддерживать и далее наращивать срочную поддержку Украине" – военную, экономическую и финансовую.

Союзники по НАТО также обсудят "увеличение политической поддержки Украины в долгосрочной перспективе" и помощь Киеву на пути к евроатлантической интеграции, добавил генсек Альянса.

Главная цель переговоров – ускорение поставок военной помощи, которая уже была обещана Киеву, в первую очередь – артснарядов, бронемашин и всего, в чем нуждается Украина для проведения успешного контрнаступления, указал Кулеба в Instagram.

Встреча в Брюсселе – "важная веха" на пути к Вильнюсскому саммиту НАТО 11–12 июля, отметил во время вступительной речи Столтенберг, видеозапись опубликована в YouTube Альянса.

"Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы Украина победила и восторжествовала как суверенное, независимое государство в Европе. Все союзники по НАТО уже оказывают значительную поддержку, но срочно необходимо больше. Нам необходимо выполнить наши обязательства по обучению и новому тяжелому вооружению, а также продолжать наращивать производство оружия и боеприпасов, – заявил генеральный секретарь Альянса. – Мы обсудим усиление нашей политической и практической поддержки Украины, а также реформы, которые Украина проводит для борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и защиты прав меньшинств".

Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины – в евроатлантической семье.

"Мы будем продолжать работать для достижения этой цели", – добавил он.

Возобновление заседаний комиссии Украина – НАТО приветствовал в Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Я подчеркнул полную поддержку Румынией политики открытых дверей Альянса и нашу непоколебимую приверженность реализации решений Бухарестского саммита 2008 года", – написал министр.

I welcome the resumption of @NATO-Ukraine Commission, where today I underlined * RO’s full support for Alliance’s Open Doors Policy & our unwavering commitment to implement the decisions of 2008 #BucharestSummit, grounding * ’s accession path @DmytroKuleba #StrongerTogether pic.twitter.com/4CE2X4hlBI — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) April 4, 2023

Главными темами заседания комиссии были военная поддержка Киева для противодействия российской агрессии и определение дальнейшего развития политических отношений между НАТО и Украиной, отмечается в Twitter МИД Польши.

FM @RauZbigniew took part in a meeting of the NATO-Ukraine Commission in Brussels.



Military support for * and outlining the further development of political relations between #NATO and Ukraine were the main topics of the conversation. pic.twitter.com/k35bcCskIx — Ministry of Foreign Affairs * (@PolandMFA) April 4, 2023

Союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета, заверили в представительстве ФРГ в НАТО и МИД Франции в Twitter.

#NATO Foreign Ministers are attending their regular spring meeting in Brussels.



Their first meeting is taking place now in the NATO-#Ukraine Commission format with @DmytroKuleba, with * attending for the first time as an Ally. Allies will support * for as long as it takes. pic.twitter.com/52tIXOQdiK — Germany at NATO (@GermanyNATO) April 4, 2023

The NATO-Ukraine Commission met today in Brussels. * Minister @MinColonna reiterated that the Allies will stand alongside #Ukraine for as long as it takes to restore its sovereignty. Their support shall not falter. pic.twitter.com/oifQZk3tTm — France Diplomacy * (@francediplo_EN) April 4, 2023

Поддержка Украины остается непоколебимой, добавили в представительстве Бельгии в НАТО в Twitter.

The first session of the #ForMin is taking place now. * Minister @hadjalahbib and other NATO Ministers of Foreign Affairs meet in the NATO-Ukraine Commission with @DmytroKuleba * . Our support for #Ukraine remains unwavering. pic.twitter.com/BF1wBAbgCZ — Belgium at NATO (@BelgiumNATO) April 4, 2023

Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания, что Нидерланды передадут Украине "несколько десятков миллионов евро" в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Киева. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube ТСН.

"По итогам этого заседания мы увеличили бюджет НАТО на финансирование проектов для Украины, для ВСУ… и ускорили поставки нескольких видов вооружения, которое уже было Украине обещано, – рассказал глава МИД. – То есть главная цель – ускорить поставки всего, что необходимо для контрнаступления Украины, – она была по нескольким позициям достигнута".

Заседание комиссии Украина – НАТО прошло в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса, сообщали в МИД.

Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.

Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания, что есть "большое желание" провести его при участии президента Украины на саммите в Вильнюсе.