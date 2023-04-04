ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Брюсселе впервые с 2017 года прошло заседание комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Встреча в Брюсселе "важная веха" на пути к Вильнюсскому саммиту НАТО, отметил Столтенберг (справа)
Встреча в Брюсселе – "важная веха" на пути к Вильнюсскому саммиту НАТО, отметил Столтенберг (справа)
Фото: Germany at NATO / Twitter

В Брюсселе (Бельгия) 4 апреля прошло заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел.

Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. В штаб-квартире Альянса его приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отмечается на сайте Североатлантического союза.

Столтенберг анонсировал, что заседание комиссии Украина – НАТО будет посвящено тому, "как поддерживать и далее наращивать срочную поддержку Украине" – военную, экономическую и финансовую.

Союзники по НАТО также обсудят "увеличение политической поддержки Украины в долгосрочной перспективе" и помощь Киеву на пути к евроатлантической интеграции, добавил генсек Альянса.

Главная цель переговоров – ускорение поставок военной помощи, которая уже была обещана Киеву, в первую очередь – артснарядов, бронемашин и всего, в чем нуждается Украина для проведения успешного контрнаступления, указал Кулеба в Instagram.

Встреча в Брюсселе – "важная веха" на пути к Вильнюсскому саммиту НАТО 11–12 июля, отметил во время вступительной речи Столтенберг, видеозапись опубликована в YouTube Альянса.

"Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы Украина победила и восторжествовала как суверенное, независимое государство в Европе. Все союзники по НАТО уже оказывают значительную поддержку, но срочно необходимо больше. Нам необходимо выполнить наши обязательства по обучению и новому тяжелому вооружению, а также продолжать наращивать производство оружия и боеприпасов, – заявил генеральный секретарь Альянса. – Мы обсудим усиление нашей политической и практической поддержки Украины, а также реформы, которые Украина проводит для борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и защиты прав меньшинств".

Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины – в евроатлантической семье.

"Мы будем продолжать работать для достижения этой цели", – добавил он.

Возобновление заседаний комиссии Украина – НАТО приветствовал в Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Я подчеркнул полную поддержку Румынией политики открытых дверей Альянса и нашу непоколебимую приверженность реализации решений Бухарестского саммита 2008 года", – написал министр.

Главными темами заседания комиссии были военная поддержка Киева для противодействия российской агрессии и определение дальнейшего развития политических отношений между НАТО и Украиной, отмечается в Twitter МИД Польши.

Союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета, заверили в представительстве ФРГ в НАТО и МИД Франции в Twitter.

Поддержка Украины остается непоколебимой, добавили в представительстве Бельгии в НАТО в Twitter.

Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания, что Нидерланды передадут Украине "несколько десятков миллионов евро" в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Киева. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube ТСН.

"По итогам этого заседания мы увеличили бюджет НАТО на финансирование проектов для Украины, для ВСУ… и ускорили поставки нескольких видов вооружения, которое уже было Украине обещано, – рассказал глава МИД. – То есть главная цель – ускорить поставки всего, что необходимо для контрнаступления Украины, – она была по нескольким позициям достигнута".

Заседание комиссии Украина – НАТО прошло в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса, сообщали в МИД.

Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.

Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания, что есть "большое желание" провести его при участии президента Украины на саммите в Вильнюсе.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Румыния, оружие, коррупция, МИД Украины, Бельгия, реформы, Брюссель, МИД Польши, Йенс Столтенберг, ФРГ, переговоры, вооружение, МИД Франции, боеприпасы, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, суверенитет, финансирование, саммит НАТО, вступ, перспективы, встреча, брифинг, сотрудничество, заседание, членство, Богдан Ауреску, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски
Галина ГРИШИНА
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется
Галина ГРИШИНА
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
"Это улучшит образ и сделает вас моложе". Модный эксперт рассказала, от каких украшений стоит отказаться женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Галина ГРИШИНА
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Галина ГРИШИНА
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Горбунов рассказал, почему разочаровался в Виннике: Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Галина ГРИШИНА
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Галина ГРИШИНА
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (78996)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (77235)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (57750)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (39715)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (36408)
6
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (34458)
7
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (30455)
8
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (27195)
 
 
 
 