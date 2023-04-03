3–4 апреля впервые с 2017 года состоится заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел

О предстоящем заседании сообщил в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.
"3–4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании комиссии Украина – НАТО. Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года", – сказано в сообщении.
По словам Николенко, министр "проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле", а также подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины.
"В том числе новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь", – написал Николенко.
Cогласно графику визита, Кулеба кроме участия в заседании комиссии проведет отдельные двусторонние встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, еврокомиссаром по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марией Габриэль и министрами иностранных дел стран-партнеров (Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Испании, Японии), а также даст интервью Politico.
22 февраля 2022 года, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, проходило внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО.
Столтенберг заявил в марте 2023 года о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.
С 2017 года Венгрия блокировала заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.
В Будапеште заявляли, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.
В декабре 2017 года Венецианская комиссия рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. В 2019 году в НАТО выразили солидарность с Венгрией по поводу закона "Об образовании".
24 марта 2023 года Сийярто вновь заявил, что Венгрия "ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины", пока не выполнены ее требования, связанные с использованием венгерского языка в Закарпатье.