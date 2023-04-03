3–4 апреля впервые с 2017 года состоится заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел

Кулеба в Брюсселе примет участие в заседани комиссии и проведет двусторонние встречи с коллегами Фото: liga.net

О предстоящем заседании сообщил в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"3–4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании комиссии Украина – НАТО. Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года", – сказано в сообщении.

По словам Николенко, министр "проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле", а также подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины.

"В том числе новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь", – написал Николенко.

Cогласно графику визита, Кулеба кроме участия в заседании комиссии проведет отдельные двусторонние встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, еврокомиссаром по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марией Габриэль и министрами иностранных дел стран-партнеров (Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Испании, Японии), а также даст интервью Politico.

22 февраля 2022 года, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, проходило внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО.

Столтенберг заявил в марте 2023 года о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.