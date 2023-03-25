Сийярто заявил, что Венгрия не сможет поддерживать трансатлантическую и евроинтеграцию Украины из-за закона об образовании

Сийярто напомнил, что Венгрия принимает украинских детей в школы и детсады, и заявил, что в то же время "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".
"С 2015 года в Украине был принят ряд законов, которые шаг за шагом нарушали и сокращали права меньшинств, связанные с использованием родного языка. Последние восемь лет нам постоянно обещали украинские власти, что решат эту проблему, но на деле ничего не сделали. Я дал понять Илзе Брандс Херис, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности", - написал политик.
Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.
С 2017 года Венгрия, в частности, блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в марте 2023 года о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.