Сийярто заявил, что Венгрия не сможет поддерживать трансатлантическую и евроинтеграцию Украины из-за закона об образовании

Сийярто напомнил, что Венгрия принимает украинских детей в школы и детсады, и заявил, что в то же время "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

"С 2015 года в Украине был принят ряд законов, которые шаг за шагом нарушали и сокращали права меньшинств, связанные с использованием родного языка. Последние восемь лет нам постоянно обещали украинские власти, что решат эту проблему, но на деле ничего не сделали. Я дал понять Илзе Брандс Херис, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности", - написал политик.