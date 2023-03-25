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Сийярто заявил, что Венгрия не сможет поддерживать трансатлантическую и евроинтеграцию Украины из-за закона об образовании

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Сийярто утверждает о существовании "опасности" для венгерских школ на Закарпатье
Сийярто утверждает о существовании "опасности" для венгерских школ на Закарпатье
Фото: EPA

Венгрия не намерена поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 24 марта после встречи с помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, написал он в Facebook.

Сийярто напомнил, что Венгрия принимает украинских детей в школы и детсады, и заявил, что в то же время "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

"С 2015 года в Украине был принят ряд законов, которые шаг за шагом нарушали и сокращали права меньшинств, связанные с использованием родного языка. Последние восемь лет нам постоянно обещали украинские власти, что решат эту проблему, но на деле ничего не сделали. Я дал понять Илзе Брандс Херис, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности", - написал политик.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid025vpFwjJZWbiNe2XC76AuM2mdBbfDpNcbDEsrBJoTQF1niT2WbRFj28a6ftKQ7PyUl

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

С 2017 года Венгрия, в частности, блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в марте 2023 года о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Закарпатье, Венгрия, евроинтеграция, школы, Евросоюз, Петер Сийярто, закон об образовании
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