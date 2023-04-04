Кулеба обсудил с Блинкеном "актуальные вопросы" в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Был рад встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Новый пакет военной помощи уже направляется в Украину, чтобы помочь нам освободить больше территории от российской оккупации. Я благодарен США за непоколебимую поддержку Украины, – написал глава МИД. – Мы также обменялись мнениями относительно актуальных вопросов в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 апреля, что рассчитывает, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу.

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.