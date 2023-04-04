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ПОЛИТИКА

Кулеба обсудил с Блинкеном "актуальные вопросы" в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

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Блинкен и Кулеба провели встречу в Брюсселе
Блинкен и Кулеба провели встречу в Брюсселе
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 апреля в Брюсселе (Бельгия) провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Был рад встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Новый пакет военной помощи уже направляется в Украину, чтобы помочь нам освободить больше территории от российской оккупации. Я благодарен США за непоколебимую поддержку Украины, – написал глава МИД. – Мы также обменялись мнениями относительно актуальных вопросов в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 апреля, что рассчитывает, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу.

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

В МИД Украины заявили 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе.

Теги: США, Украина, НАТО, МИД Украины, Брюссель, Госдепартамент США, переговоры, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, саммит НАТО, встреча, членство
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