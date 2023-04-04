Финляндия стала членом НАТО

"С сегодняшнего дня в состав Альянса входит 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", – сообщил Моравецкий.
Finlandia ju * w @NATO! Gratuluj * !— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023
Od teraz sojusz liczy 31 pa * stw. Silni partnerzy to gwarancja bezpiecze * stwa dla Polski, dla regionu i dla ca * ego * wiata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO
Finland now in @NATO! Congratulations!
From today, the alliance is made up of…
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран Альянса, на котором было утверждено решение о вступлении Финляндии в НАТО, напомнил, что в этот день в 1949 году в Вашингтоне был подписан Вашингтонский договор – учредительный договор НАТО.
"Трудно представить себе лучший способ отпраздновать нашу годовщину, чем сделать Финляндию полноправным членом Североатлантического союза", – цитирует генсека официальный сайт НАТО.
На сайте уточняется, что официальная процедура приема Финляндии в НАТО состоится сегодня в 16.35.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Финляндии Сайли Нийнисте.
Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей".
18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.
Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.