Финляндия стала членом НАТО

"С сегодняшнего дня в состав Альянса входит 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", – сообщил Моравецкий.

Finlandia ju * w @NATO! Gratuluj * !



Od teraz sojusz liczy 31 pa * stw. Silni partnerzy to gwarancja bezpiecze * stwa dla Polski, dla regionu i dla ca * ego * wiata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



From today, the alliance is made up of… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран Альянса, на котором было утверждено решение о вступлении Финляндии в НАТО, напомнил, что в этот день в 1949 году в Вашингтоне был подписан Вашингтонский договор – учредительный договор НАТО.

"Трудно представить себе лучший способ отпраздновать нашу годовщину, чем сделать Финляндию полноправным членом Североатлантического союза", – цитирует генсека официальный сайт НАТО.

На сайте уточняется, что официальная процедура приема Финляндии в НАТО состоится сегодня в 16.35.