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ПОЛИТИКА

Турция завершила процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

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Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО 31 марта
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО 31 марта
Фото: ЕРА

1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации членства Финляндии в НАТО, проинформировало государственное турецкое агентство "Анадолу".

Текст закона о ратификации протокола по вступлению Финляндии в НАТО 1 апреля было опубликовано в официальном вестнике правительства Турции – Resmi Gazete.

"В соответствии с законом утверждается подписанный в Брюсселе протокол от 5 июля 2022 года "О присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору". Закон вступает в силу со дня публикации в Resmi Gazete", – пишет агентство.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта.

После завершения формальных процедур Финляндия официально станет 31-м членом НАТО, подчеркивает "Анадолу".

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей". 

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, НАТО, Финляндия, закон, ратификация, присоединение, членство
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