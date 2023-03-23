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Комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО

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Ожидается, что Генеральная ассамблея парламента Турции одобрит законопроект о вступлении Финляндии в НАТО до выборов в стране 14 мая
Ожидается, что Генеральная ассамблея парламента Турции одобрит законопроект о вступлении Финляндии в НАТО до выборов в стране 14 мая
Фото: EPA (иллюстративное)

Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции 23 марта одобрил законопроект об утверждении протокола о присоединении Финляндии к НАТО.

Об этом сообщило Anadolu.

Ожидается, что Генеральная ассамблея парламента Турции одобрит законопроект до парламентских и президентских выборов в стране 14 мая. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган 17 марта по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнисте.

23 марта Нийнисте подписал закон о вступлении Финляндии в НАТО.

1 марта его одобрил парламент страны.

Кроме Турции, ратифицировать вступление Финляндии в НАТО должна еще и Венгрия.

Контекст:

Финляндия вместе со Швецией одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Теги: Турция, НАТО, Венгрия, Финляндия, парламент, законопроект, ратификация, вступ, членство
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