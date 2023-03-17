Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Финляндия в рядах НАТО "внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность", отметил по итогам встречи с Нийнисте Эрдоган Фото: EPA

Об этом 17 марта в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует "Анадолу".

По словам Эрдогана, Финляндия предприняла "искренние и конкретные шаги" по устранению обеспокоенности Анкары в сфере безопасности".

Эрдоган выразил надежду, что парламент ратифицирует заявку Финляндии до выборов в Турции 14 мая.

Финляндия в рядах НАТО "внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность", подчеркнул президент Турции.

В то же время Эрдоган отметил, что Турция рассмотрит заявку Швеции отдельно от финской.

Анкара, как рассказал президент, "передала Стокгольму список из 120 террористов". Без их выдачи Турции "позитивное отношение невозможно", подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что "вопрос борьбы с терроризмом – "красная линия" для Турции", а "отношение Анкары к заявке Стокгольма определят конкретные шаги шведской стороны".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 14 марта, что становится все более вероятным то, что Финляндия вступит в НАТО без Швеции.