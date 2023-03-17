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Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

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Финляндия в рядах НАТО "внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность", отметил по итогам встречи с Нийнисте Эрдоган
Финляндия в рядах НАТО "внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность", отметил по итогам встречи с Нийнисте Эрдоган
Фото: EPA

Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО, вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте.

Об этом 17 марта в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует "Анадолу".

По словам Эрдогана, Финляндия предприняла "искренние и конкретные шаги" по устранению обеспокоенности Анкары в сфере безопасности".

Эрдоган выразил надежду, что парламент ратифицирует заявку Финляндии до выборов в Турции 14 мая.

Финляндия в рядах НАТО "внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность", подчеркнул президент Турции.

В то же время Эрдоган отметил, что Турция рассмотрит заявку Швеции отдельно от финской.

Анкара, как рассказал президент, "передала Стокгольму список из 120 террористов". Без их выдачи Турции "позитивное отношение невозможно", подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что "вопрос борьбы с терроризмом – "красная линия" для Турции", а "отношение Анкары к заявке Стокгольма определят конкретные шаги шведской стороны".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 14 марта, что становится все более вероятным то, что Финляндия вступит в НАТО без Швеции.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку. 1 марта Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, выборы, терроризм, Швеция, Финляндия, террористы, парламент, Саули Нийнисте, ратификация, президент, безопасность, пресс-конференция, вступ, членство
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