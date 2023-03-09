Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

Встречу созвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. На заседании он заявил, что Финляндия и Швеция предприняли "беспрецедентные шаги для решения законных проблем безопасности Турции".
"Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического союза в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе", – сказал он.
На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество для противодействия терроризму и Швеция вскоре одобрит закон, дополнительно усиливающий законодательство в этой сфере и будет касаться также Рабочей партии Курдистана.
"Стороны сошлись во мнении, что решение пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО было историческим. Они также согласились с тем, что быстрая ратификация как Финляндией, так и Швецией будет в общих интересах, и что их членство укрепит Североатлантический союз", – отмечают в коммюнике.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын после встречи со Швецией и Финляндией в Брюсселе заявил, что страна отмечает, что некоторые из предпринятых в рамках ратификации шагов были удовлетворительными, пишет Hurriyet.
"Но процесс не завершен. Мы заявили, что должны быть предприняты шаги для предотвращения действий, направленных на финансирование терроризма и ведение пропаганды", – сказал Калын.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".
18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку. 1 марта Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО.