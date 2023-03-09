ГОРДОН
 
 
МИР

Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Встреча представителей правительств Турции, Финляндии и Швеции состоялась 9 марта в Брюсселе
Встреча представителей правительств Турции, Финляндии и Швеции состоялась 9 марта в Брюсселе
Фото: nato.int

В Брюсселе 9 марта состоялась встреча представителей правительств Турции, Финляндии и Швеции по поводу вступления последних в Альянс. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Встречу созвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. На заседании он заявил, что Финляндия и Швеция предприняли "беспрецедентные шаги для решения законных проблем безопасности Турции".

"Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического союза в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе", – сказал он.

На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество для противодействия терроризму и Швеция вскоре одобрит закон, дополнительно усиливающий законодательство в этой сфере и будет касаться также Рабочей партии Курдистана.

"Стороны сошлись во мнении, что решение пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО было историческим. Они также согласились с тем, что быстрая ратификация как Финляндией, так и Швецией будет в общих интересах, и что их членство укрепит Североатлантический союз", – отмечают в коммюнике.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын после встречи со Швецией и Финляндией в Брюсселе заявил, что страна отмечает, что некоторые из предпринятых в рамках ратификации шагов были удовлетворительными, пишет Hurriyet.

"Но процесс не завершен. Мы заявили, что должны быть предприняты шаги для предотвращения действий, направленных на финансирование терроризма и ведение пропаганды", – сказал Калын.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку. 1 марта Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, переговоры, ратификация, безопасность, заседание, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
Галина ГРИШИНА
Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок
Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок
Галина ГРИШИНА
Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"
Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"
Галина ГРИШИНА
82-летний Кавалли в шестой раз стал отцом
82-летний Кавалли в шестой раз стал отцом
Галина ГРИШИНА
Дети принца Гарри и его жены Меган получили королевские титулы
Дети принца Гарри и его жены Меган получили королевские титулы
Галина ГРИШИНА
Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой
Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой
Галина ГРИШИНА
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло
Галина ГРИШИНА
  Вышел финальный трейлер хоррора "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли. Видео
  Вышел финальный трейлер хоррора "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Галина ГРИШИНА
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Гордон показал изображение Соловьева в женских трусах с символом "Z"
Гордон показал изображение Соловьева в женских трусах с символом "Z"
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (106280)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (52406)
3
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (50884)
4
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (48318)
5
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (33931)
6
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (25957)
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (24220)
8
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (23729) G
 
 
 
 