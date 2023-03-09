Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

Встречу созвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. На заседании он заявил, что Финляндия и Швеция предприняли "беспрецедентные шаги для решения законных проблем безопасности Турции".

"Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического союза в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе", – сказал он.

На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество для противодействия терроризму и Швеция вскоре одобрит закон, дополнительно усиливающий законодательство в этой сфере и будет касаться также Рабочей партии Курдистана.

"Стороны сошлись во мнении, что решение пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО было историческим. Они также согласились с тем, что быстрая ратификация как Финляндией, так и Швецией будет в общих интересах, и что их членство укрепит Североатлантический союз", – отмечают в коммюнике.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын после встречи со Швецией и Финляндией в Брюсселе заявил, что страна отмечает, что некоторые из предпринятых в рамках ратификации шагов были удовлетворительными, пишет Hurriyet.

"Но процесс не завершен. Мы заявили, что должны быть предприняты шаги для предотвращения действий, направленных на финансирование терроризма и ведение пропаганды", – сказал Калын.