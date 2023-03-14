Все более вероятно, что Финляндия присоединится к НАТО одна – премьер-министр Швеции

"Не исключено, что Швеция и Финляндия будут ратифицированы на разных этапах", – сказал он.

Премьер добавил, что решение о вступлении Швеции в Альянс находится в руках Турции и страна готова "справляться с ситуацией", если Финляндия вступит в НАТО без Швеции.

"[Генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг обычно отмечает, что если это произойдет, это не будет долгосрочной проблемой. По сути, речь идет не о том, станет ли Швеция членом НАТО, а о том, когда Швеция станет членом НАТО", – сказал Кристерссон.

Переговорщик со стороны Швеции по вступлению в НАТО Оскар Стенстрем рассказал, что у него были "конфиденциальные переговоры" с Турцией, но в Анкаре все еще считают, что Швеции нужно преодолеть определенный путь для выполнения соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году.

"Финляндии не было высказано соответствующее недовольство, что можно трактовать как мнение Турции, что Финляндия пошла гораздо дальше в выполнении своей части меморандума", – сказал он.