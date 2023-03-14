Все более вероятно, что Финляндия присоединится к НАТО одна – премьер-министр Швеции

"Не исключено, что Швеция и Финляндия будут ратифицированы на разных этапах", – сказал он.
Премьер добавил, что решение о вступлении Швеции в Альянс находится в руках Турции и страна готова "справляться с ситуацией", если Финляндия вступит в НАТО без Швеции.
"[Генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг обычно отмечает, что если это произойдет, это не будет долгосрочной проблемой. По сути, речь идет не о том, станет ли Швеция членом НАТО, а о том, когда Швеция станет членом НАТО", – сказал Кристерссон.
Переговорщик со стороны Швеции по вступлению в НАТО Оскар Стенстрем рассказал, что у него были "конфиденциальные переговоры" с Турцией, но в Анкаре все еще считают, что Швеции нужно преодолеть определенный путь для выполнения соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году.
"Финляндии не было высказано соответствующее недовольство, что можно трактовать как мнение Турции, что Финляндия пошла гораздо дальше в выполнении своей части меморандума", – сказал он.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Ситуация обострилась после того, как 21 января 2023 года возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".
18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку. 1 марта Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО.