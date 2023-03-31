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Парламент Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО. Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом Альянса в ближайшие дни

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Столтенберг: Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО сильнее
Столтенберг: Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО – сильнее
Фото: ЕРА

Финляндия в ближайшее время станет полноправным членом НАТО. Об этом 31 марта заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, его выступление в Twitter опубликовала спикер НАТО Оана Лунджеску.

Вечером 30 марта парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в Альянс, сообщает Anadolu.

Столтенберг отметил, что, таким образом, все 30 стран – членов НАТО одобрили присоединении Финляндии.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО – сильнее", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, членство Финляндии пойдет на пользу НАТО, поскольку у страны есть "боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты".

Генсек Альянса также поздравил с "историческим событием" президента Финляндии Саули Нийнисте.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей". 

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Турция, НАТО, Йенс Столтенберг, Финляндия, Саули Нийнисте, членство
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