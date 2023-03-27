Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО

За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 182 депутата, против – шесть. Еще 11 парламентариев не принимали участие в голосовании.

Издание пишет, что изначально предполагалось, что парламент будет голосовать и за вступление Финляндии в НАТО, и за вступление Швеции в НАТО, однако в повестку дня 27 марта депутаты вынесли вопрос только о Финляндии. Причину не объяснили, подчеркнули в 24.hu.

Euronews отмечает, что вопрос членства Швеции в НАТО венгерские депутаты рассмотрят "позже".

Венгрия была предпоследней страной, которая должна была одобрить членство Финляндии в НАТО. Последней это должна сделать Турция. Ожидается, что Генеральная ассамблея парламента Турции одобрит законопроект до парламентских и президентских выборов в стране 14 мая.