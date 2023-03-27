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Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО

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Решение поддержали 182 депутата венгерского парламента
Решение поддержали 182 депутата венгерского парламента
Фото: ЕРА (архив)

27 марта парламент Венгрии большинством голосов поддержал намерение Финляндии вступить в НАТО. Об этом сообщило издание 24.hu.

За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 182 депутата, против – шесть. Еще 11 парламентариев не принимали участие в голосовании.

Издание пишет, что изначально предполагалось, что парламент будет голосовать и за вступление Финляндии в НАТО, и за вступление Швеции в НАТО, однако в повестку дня 27 марта депутаты вынесли вопрос только о Финляндии. Причину не объяснили, подчеркнули в 24.hu.

Euronews отмечает, что вопрос членства Швеции в НАТО венгерские депутаты рассмотрят "позже".

Венгрия была предпоследней страной, которая должна была одобрить членство Финляндии в НАТО. Последней это должна сделать Турция. Ожидается, что Генеральная ассамблея парламента Турции одобрит законопроект до парламентских и президентских выборов в стране 14 мая.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Сайли Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией..

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола сказал, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Венгрия, депутаты, Финляндия, парламент, голосование, членство
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