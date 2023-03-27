Глава МИД Эстонии: На саммите в Вильнюсе должен быть четкий сигнал, чтобы увидеть Украину членом НАТО. А не просто риторика, что "двери открыты"

"По объективным критериям стать членом НАТО, конечно, проще [чем членом ЕС]. Интересно, как быстро сейчас Украина обращается к стандартам НАТО, сама жизнь диктует это. Другое дело – политический аспект. Очень важно, чтобы на Вильнюсском саммите был четкий сигнал о дальнейших действиях НАТО по тому, чтобы видеть Украину полноправным членом НАТО. И не просто риторика о том, что "двери открыты". Все изменилось. Началась война. Президент [Украины Владимир] Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО. Это объективная реальность. НАТО также должен дать ответ на это", – подчеркнул Рейнсалу.

При этом он отметил, что до окончания войны против России Украина вряд ли вступит в НАТО.

"После войны, когда ситуация будет зафиксирована, я не вижу альтернативного пути. Если кто-то предложит отложить это на неопределенное будущее или заморозить практические процессы присоединения, такая нерешительность могла бы быть интерпретирована как то, что Россия может снова напасть на Украину. Это означало бы, что в разгар первой войны мы как бы предсказываем вторую войну. А это совершенно неприемлемо. Мы не можем допустить серой зоны в центре Европы. Это должно стать нашим первым уроком из этой войны. Мы потерпели неудачу перед войной и не должны допустить этого повторно", – резюмировал Рейнсалу.