ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Эстонии: На саммите в Вильнюсе должен быть четкий сигнал, чтобы увидеть Украину членом НАТО. А не просто риторика, что "двери открыты"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рейнсалу: Мы не можем допустить серой зоны в центре Европы
Рейнсалу: Мы не можем допустить серой зоны в центре Европы
Фото: ЕРА

На саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля, Альянс должен четко определить шаги, необходимые для членства Украины. Об этом в опубликованном 27 марта интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"По объективным критериям стать членом НАТО, конечно, проще [чем членом ЕС]. Интересно, как быстро сейчас Украина обращается к стандартам НАТО, сама жизнь диктует это. Другое дело – политический аспект. Очень важно, чтобы на Вильнюсском саммите был четкий сигнал о дальнейших действиях НАТО по тому, чтобы видеть Украину полноправным членом НАТО. И не просто риторика о том, что "двери открыты". Все изменилось. Началась война. Президент [Украины Владимир] Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО. Это объективная реальность. НАТО также должен дать ответ на это", – подчеркнул Рейнсалу.

При этом он отметил, что до окончания войны против России Украина вряд ли вступит в НАТО.

"После войны, когда ситуация будет зафиксирована, я не вижу альтернативного пути. Если кто-то предложит отложить это на неопределенное будущее или заморозить практические процессы присоединения, такая нерешительность могла бы быть интерпретирована как то, что Россия может снова напасть на Украину. Это означало бы, что в разгар первой войны мы как бы предсказываем вторую войну. А это совершенно неприемлемо. Мы не можем допустить серой зоны в центре Европы. Это должно стать нашим первым уроком из этой войны. Мы потерпели неудачу перед войной и не должны допустить этого повторно", – резюмировал Рейнсалу.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января 2023 года отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, переговоры, МИД Эстонии, война России против Украины, Урмас Рейнсалу, членство, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека" G
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (126982)
2
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (65899)
3
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48996)
4
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (48508)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47444)
6
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37120)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (26788)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (25973)
 
 
 
 