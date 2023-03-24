Страны НАТО проведут военные учения возле границы с РФ – СМИ

Учения "Залив-2023" запланированы на 27–31 марта. Они пройдут в районе Гданьского залива и Вислинской косы, граничащей с Калининградской областью России, информирует агентство.

В учениях примут участие 2500 военнослужащих. Они задействуют около 500 единиц боевой техники.

Военные будут отрабатывать переправу через Вислинскую косу при поддержке инженерных войск. Также будут работать над отражением террористической атаки с захватом заложников, разведкой и действиями вследствие химического заражения территории.