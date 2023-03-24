ГОРДОН
 
 
МИР

Страны НАТО проведут военные учения возле границы с РФ – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В учениях примут участие 2500 военнослужащих
В учениях примут участие 2500 военнослужащих
Фото: EPA

Польша вместе с союзниками по НАТО проведет военные учения вблизи границы с Российской Федерацией. Об этом 24 марта сообщило польское агентство PAP.

Учения "Залив-2023" запланированы на 27–31 марта. Они пройдут в районе Гданьского залива и Вислинской косы, граничащей с Калининградской областью России, информирует агентство.

В учениях примут участие 2500 военнослужащих. Они задействуют около 500 единиц боевой техники. 

Военные будут отрабатывать переправу через Вислинскую косу при поддержке инженерных войск. Также будут работать над отражением террористической атаки с захватом заложников, разведкой и действиями вследствие химического заражения территории.

Контекст:

Войска НАТО сейчас также проходят масштабные учения в РумынииВ учениях под названием Sea Shield 2023 принимают участие более 3000 солдат из Румынии и 12 других союзных и партнерских государств. В них задействованы более 30 боевых кораблей ВМС Румынии, два боевых корабля ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите, а также взвод пехотинцев и военного десанта.

Теги: Россия, НАТО, Польша, военные, военные учения, Калининград, учения, военнослужащий, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (257942)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (131825)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (103877)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (83062)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (80991)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (70838)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (49827)
8
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере (45959)
 
 
 
 