Страны НАТО проведут военные учения возле границы с РФ – СМИ

Учения "Залив-2023" запланированы на 27–31 марта. Они пройдут в районе Гданьского залива и Вислинской косы, граничащей с Калининградской областью России, информирует агентство.
В учениях примут участие 2500 военнослужащих. Они задействуют около 500 единиц боевой техники.
Военные будут отрабатывать переправу через Вислинскую косу при поддержке инженерных войск. Также будут работать над отражением террористической атаки с захватом заложников, разведкой и действиями вследствие химического заражения территории.
Войска НАТО сейчас также проходят масштабные учения в Румынии. В учениях под названием Sea Shield 2023 принимают участие более 3000 солдат из Румынии и 12 других союзных и партнерских государств. В них задействованы более 30 боевых кораблей ВМС Румынии, два боевых корабля ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите, а также взвод пехотинцев и военного десанта.