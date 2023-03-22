"2% ВВП – это минимум". Премьер Эстонии призвала НАТО увеличить расходы на оборону

"Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы также должны. Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону – это минимум, а не максимум", – написала Каллас.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Она уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн, или более 1% ВВП, сообщало минобороны страны.

26 февраля в Киев прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Во время визита Певкур заявил об очередном пакете военной помощи Украине.