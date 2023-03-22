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НАТО проводит масштабные учения в Румынии. В них участвуют Грузия и Молдова

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Учения НАТО продлятся до 2 апреля
Учения НАТО продлятся до 2 апреля
Скриншот: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro / Facebook

20 марта в устье реки Дунай в Черном море в Румынии начались большие военные учения НАТО. Учения продлятся до 2 апреля. Об этом сообщило Radio Romania Actualitati.

В учениях под названием Sea Shield 2023 принимают участие более 3000 солдат из Румынии и 12 других союзных и партнерских государств.

Речь о солдатах как стран – членов Альянса (Албании, Болгарии, Франции, Греции, Польши, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки и Турции), так и двух приглашенных стран – Грузии и Молдовы.

В комплексных учениях НАТО участвуют более 30 боевых кораблей ВМС Румынии, два боевых корабля ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите, а также взвод пехотинцев и военного десанта.

Отмечается, что учения будут способствовать продвижению региональных и международных инициатив и интересов Румынии, а также повышению уровня оперативной совместимости между участвующими силами. 

Видео с учений министерство обороны Румынии опубликовало 22 марта в Facebook.

https://www.facebook.com/mapn.ro/videos/768616807782670/

Контекст:

Sea Shield – это ежегодные учения, в которых участвуют союзники по НАТО и страны-партнеры. Традиционно они проходят в Черном море, но в этом году ограничатся только дельтой Дуная.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Турция, НАТО, Грузия, Греция, Румыния, Молдова, Польша, Франция, Великобритания, Португалия, Нидерланды, Болгария, военные, корабль, Албания, военные учения, Дунай, учения
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