82% украинцев выступают за членство в НАТО, наибольшая поддержка – у возрастной категории "51 плюс" – опрос

Курс на вступление Украины в НАТО зафиксирован в Конституции Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Против вступления Украины в НАТО высказались 3% опрошенных.

Не голосовали бы 11% респондентов, остальные затруднились с ответом.

По сравнению с опросом июня 2022 года число сторонников вступления Украины в НАТО увеличилось на 10 процентных пунктов, а число противников – уменьшилось на четыре процентных пункта.

Инфографика: iri.org.ua

Наибольшая поддержка членства Украины в НАТО оказалась в феврале 2023-го у представителей возрастной категории "51 плюс" (86%), а самой низкой – среди молодежи в возрасте 18–35 лет (78%).

Инфографика: iri.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.