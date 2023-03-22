82% украинцев выступают за членство в НАТО, наибольшая поддержка – у возрастной категории "51 плюс" – опрос

Против вступления Украины в НАТО высказались 3% опрошенных.
Не голосовали бы 11% респондентов, остальные затруднились с ответом.
По сравнению с опросом июня 2022 года число сторонников вступления Украины в НАТО увеличилось на 10 процентных пунктов, а число противников – уменьшилось на четыре процентных пункта.
Наибольшая поддержка членства Украины в НАТО оказалась в феврале 2023-го у представителей возрастной категории "51 плюс" (86%), а самой низкой – среди молодежи в возрасте 18–35 лет (78%).
Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января 2023 года отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.