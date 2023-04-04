Вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе – Кулеба

Об этом Кулеба сказал 4 апреля перед началом заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе (Бельгия), его цитирует пресс-центр МИД.
"Одной из основных тем переговоров сегодня будет членство Украины в НАТО. Сегодня мы приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе", – подчеркнул министр.
Украина и НАТО "нуждаются друг в друге", указал Кулеба.
По его словам, основная цель переговоров в Брюсселе – "ускорение поставок военной помощи, которая уже была обещана Украине. Прежде всего, артиллерийских боеприпасов, бронированных машин, и всего, в чем Украина нуждается для успешного контрнаступления".
"Мы также обсудим стратегические планы обеспечения стабильной поддержки Украины со стороны государств – членов НАТО", – сказал Кулеба.
Заседание комиссии Украина – НАТО проходит в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса, сообщили в МИД.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.