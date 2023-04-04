Вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе – Кулеба

Об этом Кулеба сказал 4 апреля перед началом заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе (Бельгия), его цитирует пресс-центр МИД.

"Одной из основных тем переговоров сегодня будет членство Украины в НАТО. Сегодня мы приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе", – подчеркнул министр.

Украина и НАТО "нуждаются друг в друге", указал Кулеба.

По его словам, основная цель переговоров в Брюсселе – "ускорение поставок военной помощи, которая уже была обещана Украине. Прежде всего, артиллерийских боеприпасов, бронированных машин, и всего, в чем Украина нуждается для успешного контрнаступления".

"Мы также обсудим стратегические планы обеспечения стабильной поддержки Украины со стороны государств – членов НАТО", – сказал Кулеба.

Заседание комиссии Украина – НАТО проходит в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса, сообщили в МИД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.