Столтенберг: Будет трагедией для Украины, если Путин победит. Но это также небезопасно для союзников по НАТО

Столтенберг назвал главным вызовом то, что война стала "войной на истощение".
"Это значит, что сейчас происходит битва логистики, а заключается она в доставке боеприпасов, оружия и запасов на линию фронта. Сначала мы исчерпывали запасы. Но, конечно, есть предел того, как далеко мы можем в этом плане зайти", – сказал он.
Генсек рассказал, что сейчас страны НАТО работают над увеличением производства, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Украины, поскольку это "чрезвычайно важно".
"Это будет трагедией для Украины, если президент [РФ Владимир] Путин победит, но это также небезопасно для союзников по НАТО. И это мое послание всем нашим союзникам: мы должны поддерживать Украину, потому что в интересах нашей безопасности – продемонстрировать, что президент Путин не побеждает в Украине", – заявил Столтенберг.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
8 марта 2023 года Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.
Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.