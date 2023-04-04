Столтенберг: Будет трагедией для Украины, если Путин победит. Но это также небезопасно для союзников по НАТО

Столтенберг назвал главным вызовом то, что война стала "войной на истощение".

"Это значит, что сейчас происходит битва логистики, а заключается она в доставке боеприпасов, оружия и запасов на линию фронта. Сначала мы исчерпывали запасы. Но, конечно, есть предел того, как далеко мы можем в этом плане зайти", – сказал он.

Генсек рассказал, что сейчас страны НАТО работают над увеличением производства, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Украины, поскольку это "чрезвычайно важно".

"Это будет трагедией для Украины, если президент [РФ Владимир] Путин победит, но это также небезопасно для союзников по НАТО. И это мое послание всем нашим союзникам: мы должны поддерживать Украину, потому что в интересах нашей безопасности – продемонстрировать, что президент Путин не побеждает в Украине", – заявил Столтенберг.