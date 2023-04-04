Генсек НАТО: Я очень впечатлен качеством, мужеством и решительностью ВСУ. Они поразили весь мир

Столтенберг: Россияне теряют гораздо больше солдат, потому что у них просто нет качественного оборудования и командования Фото: EPA

"Прежде всего, я хотел бы еще раз выразить свое восхищение. Я очень впечатлен качеством, мужеством и решительностью украинских Вооруженных сил. Они поразили весь мир. В рядах же русского войска видим низкий боевой дух, техника часто плохая, подготовка не слишком впечатляет. Командование действительно не срабатывает во многих операциях", - заявил он.

Но в то же время, по словам генсека, то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются "наверстать" количественно.

"Поэтому они бросают тысячи и тысячи войск, многие из которых плохо оснащены, плохо обучены. Но, конечно, это наносит вред и они могут нанести урон и украинской стороне. Россияне теряют гораздо больше солдат, потому что у них просто нет качественного оборудования и командования, в отличие от украинцев. Но это тоже означает, что мы не должны недооценивать Россию, поскольку она продемонстрировала готовность ввести десятки тысяч новых войск. Для меня это еще один аргумент в пользу того, чтобы мы поддержали Украину, помогли Украине освободить землю и дать отпор российским захватчикам", – сказал Столтенберг.