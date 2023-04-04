Чехия предоставила статус временной защиты более чем 485 тыс. украинцев – временный поверенный в делах Украины

Об этом 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил временный поверенный по делам Украины в Чехии Виталий Усатый.
"С начала войны Чехия предоставила статус временной защиты более чем 485 тыс. граждан из Украины. Учитывая размеры этой страны и численность ее населения – 10 млн, – эти цифры чрезвычайно большие. Кроме того, невероятно важно, что Чехия демонстрирует последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поддерживает нас как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", – сказал Усатый.
По его словам, Чехия, в плане предоставления помощи Украине "является примером для других стран".
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.
22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".
По данным ООН на 28 марта, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило около 8,17 млн. Из них более 5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.