ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Чехия предоставила статус временной защиты более чем 485 тыс. украинцев – временный поверенный в делах Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за вторжения РФ за границу выехали более 8 млн украинцев, отметили в ООН
Из-за вторжения РФ за границу выехали более 8 млн украинцев, отметили в ООН
Фото: EPA

Чехия после полномасштабного вторжения страны-оккупанта России предоставила статус временной защиты для около полумиллиона украинцев.

Об этом 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил временный поверенный по делам Украины в Чехии Виталий Усатый.

"С начала войны Чехия предоставила статус временной защиты более чем 485 тыс. граждан из Украины. Учитывая размеры этой страны и численность ее населения – 10 млн, – эти цифры чрезвычайно большие. Кроме того, невероятно важно, что Чехия демонстрирует последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поддерживает нас как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", – сказал Усатый.

По его словам, Чехия, в плане предоставления помощи Украине "является примером для других стран".

https://www.facebook.com/UkraineMediaCenter/videos/927921711861965/

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля"

Контекст:

По данным ООН на 28 марта, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило около 8,17 млн. Из них более 5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

Теги: Украина, Чехия, беженцы, агрессия, помощь, вторжение, украинцы, война России против Украины, население, брифинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
Названа самая модная стрижка 2023 года
Названа самая модная стрижка 2023 года
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались
Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались
Никитюк снялась в постели и показала, что пьет по утрам
Никитюк снялась в постели и показала, что пьет по утрам
  Как защитить молодые плодовые деревья от весенних заморозков. Садоводы рассказали, как и чем обработать сад
  Как защитить молодые плодовые деревья от весенних заморозков. Садоводы рассказали, как и чем обработать сад
Галина ГРИШИНА
69-летний Ющенко: Я к возрасту чувствителен. Вот когда ты что-то умел и сейчас этого не можешь, это унизительно ранит
69-летний Ющенко: Я к возрасту чувствителен. Вот когда ты что-то умел и сейчас этого не можешь, это унизительно ранит
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (76649)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (54792)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (36249)
4
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (32041)
5
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (25549)
6
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (19158)
7
"Не самая приятная процедура". Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы (15091)
8
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет (15000)
 
 
 
 