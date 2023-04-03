Министр обороны Чехии заявила, что у ее страны еще есть что передать Украине в качестве военной помощи

Министр подчеркнула, что "необходимо оказать давление на Россию, чтобы она как можно скорее прекратила войну".
Чернохова считает логичным отправку оружия и гуманитарной помощи в Украину.
Она также считает важным "не уклоняться" от дипломатического решения вопроса войны. При этом Чернохова не против, если на это повлияет Китай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В интервью Süddeutsche Zeitung, которое вышло 22 марта, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия предоставила Украине все вооружение, какое могла.
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.
22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".
Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января. Президентскую присягу Павел принял 9 марта.
После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.