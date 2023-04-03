Министр обороны Чехии заявила, что у ее страны еще есть что передать Украине в качестве военной помощи

Министр подчеркнула, что "необходимо оказать давление на Россию, чтобы она как можно скорее прекратила войну".

Чернохова считает логичным отправку оружия и гуманитарной помощи в Украину.

Она также считает важным "не уклоняться" от дипломатического решения вопроса войны. При этом Чернохова не против, если на это повлияет Китай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью Süddeutsche Zeitung, которое вышло 22 марта, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия предоставила Украине все вооружение, какое могла.