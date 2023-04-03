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Министр обороны Чехии заявила, что у ее страны еще есть что передать Украине в качестве военной помощи

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Чернохова считает логичным отправку оружия в Украину
Чернохова считает логичным отправку оружия в Украину
Фото: ЕРА (архив)

На военных складах в Чехии еще есть техника, которую можно отправить в Украину в качестве помощи для борьбы с российской агрессией. Об этом глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила 2 апреля в эфире Česká televize.

Министр подчеркнула, что "необходимо оказать давление на Россию, чтобы она как можно скорее прекратила войну".

Чернохова считает логичным отправку оружия и гуманитарной помощи в Украину.

Она также считает важным "не уклоняться" от дипломатического решения вопроса войны. При этом Чернохова не против, если на это повлияет Китай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью Süddeutsche Zeitung, которое вышло 22 марта, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия предоставила Украине все вооружение, какое могла.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля"

Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января. Президентскую присягу Павел принял 9 марта.

После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Китай, Чехия, оружие, война, вооружение, военная помощь, оборона, война России против Украины, Яна Чернохова
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