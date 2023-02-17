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Чехия изготовит для Украины мобильные комплексы ПВО для борьбы с иранскими дронами – СМИ

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Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией
Фото: depositphotos.com

Чехия будет производить для Украины мобильные комплексы противовоздушной обороны, которые могут целиться в беспилотники. Об этом 16 февраля сообщило чешское издание Ceske Noviny.

Речь идет о сотне модифицированных внедорожников Toyota, которые оснастят несколькими скорострельными пулеметами. Машины профинансируют Нидерланды, а Чехия займется их модернизацией.

Чехия является подходящим партнером для такой помощи Украине благодаря "динамичной оборонной промышленности", заявил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Вытечка. 

Проект является ответом на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, говорится в материале. Вытечка отметил, что западные страны поставляют Украине высокотехнологичные зенитные системы. Однако ракеты, которые для них используются, в разы дороже беспилотников иранского производства. Поэтому Чехия предложила оснастить внедорожники крупнокалиберными пулеметами, отметило СМИ.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа 2022 года она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.

Избранный президент Чехии Петр Павел заявлял, что европейские страны не должны прекращать свою помощь Украине. Если они это сделают, то "проиграют войну".

Теги: Чехия, Нидерланды, промышленность, ПВО, помощь, Toyota, беспилотники, ракета, сотрудничество
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