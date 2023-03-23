Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

С 25 октября 2022 года Чехия закрыла въезд в страну гражданам РФ с туристическими шенгенскими визами Фото: ЕРА

По предложению министерства внутренних дел страны, запрет будет касаться также тех россиян и белорусов, которые имеют гражданство какой-либо другой страны.

Исключение будут сделаны для граждан РФ и РБ, которые сделали запрос на получение гуманитарной визы, а также родственников граждан стран Евросоюза и тех, кто имеет в ЕС вид на жительство или ПМЖ.

Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам после начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает "Настоящее время". Власти указывали, что такая мера призвана "защитить внешнеполитические интересы Чехии" в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь.

22 сентября Чехия заявила, что не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации, поскольку они не попадают под условия предоставления гуманитарной визы.

С 25 октября 2022 года Чехия закрыла въезд в страну гражданам РФ с туристическими шенгенскими визами. Таким решением чешское правительство присоединилось к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые также закрыли границы для российских туристов.