Норвегия не выдает россиянам визы из-за опасений, что они откажутся возвращаться – СМИ

Журналисты отмечают, что возможности приглашать на свои мероприятия коллег из России лишились правозащитники и общественные организации Норвегии.

Собеседница издания объяснила, что даже если соискатель справиться с первым препятствием – найти время, чтобы записаться в визовый центр для подачи документов, то все равно в итоге получит отказ. Она рассказала, что пытались "очень точечно" организовать приезд для нескольких участников фестиваля "Баренц спектакль", который пройдет в феврале в Киркенесе (город в Норвегии, в восьми километрах от границы с Россией), но получили уже два отказа.

"Причина – опасение, что человек не вернется в Россию", – передает издание слова своего источника.

The Barents Observer утверждает, что в сентябре "точно так же" не смогли привезти в Норвегию участников российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Речь идет в том числе об одноразовых визах – их получить не удалось, а "в качестве основания указывалось, будто у человека недостаточно связей, чтобы гарантировать его возвращение на родину".

Издание направило запрос в службу Норвегии, занимающуюся миграционными вопросами, и там ответили, что запрета на выдачу россиянам виз нет, однако соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией было расторгнуто.