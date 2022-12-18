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Норвегия не выдает россиянам визы из-за опасений, что они откажутся возвращаться – СМИ

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О сложностях с приглашением россиян рассказали норвежские источники
О сложностях с приглашением россиян рассказали норвежские источники
Фото: pixabay.com

Норвегия перестала выдавать визы россиянам, в том числе тем, кто "подвергается риску" в России. Об этом 16 декабря сообщило издание The Barents Observer.

Журналисты отмечают, что возможности приглашать на свои мероприятия коллег из России лишились правозащитники и общественные организации Норвегии.

Собеседница издания объяснила, что даже если соискатель справиться с первым препятствием – найти время, чтобы записаться в визовый центр для подачи документов, то все равно в итоге получит отказ. Она рассказала, что пытались "очень точечно" организовать приезд для нескольких участников фестиваля "Баренц спектакль", который пройдет в феврале в Киркенесе (город в Норвегии, в восьми километрах от границы с Россией), но получили уже два отказа.

"Причина – опасение, что человек не вернется в Россию", – передает издание слова своего источника.

The Barents Observer утверждает, что в сентябре "точно так же" не смогли привезти в Норвегию участников российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Речь идет в том числе об одноразовых визах – их получить не удалось, а "в качестве основания указывалось, будто у человека недостаточно связей, чтобы гарантировать его возвращение на родину".

Издание направило запрос в службу Норвегии, занимающуюся миграционными вопросами, и там ответили, что запрета на выдачу россиянам виз нет, однако соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией было расторгнуто.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне объявленной в России мобилизации и попыток россиян уехать из РФ ряд стран ограничили въезд для граждан России.

Так, с 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша не пропускают граждан РФ через границу с "несущественными целями". Речь о россиянах с шенгенской визой, выданной в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий.

В частности, в МИД Литвы заявили 23 сентября, что страна не будет принимать россиян, которые хотят "сбежать от ответственности". "Россияне должны остаться и сражаться. Против [президента России Владимира] Путина", – заявил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Норвегия, туризм, правозащитники, фестиваль, визы, документы, россияне
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