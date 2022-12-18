Норвегия не выдает россиянам визы из-за опасений, что они откажутся возвращаться – СМИ

Журналисты отмечают, что возможности приглашать на свои мероприятия коллег из России лишились правозащитники и общественные организации Норвегии.
Собеседница издания объяснила, что даже если соискатель справиться с первым препятствием – найти время, чтобы записаться в визовый центр для подачи документов, то все равно в итоге получит отказ. Она рассказала, что пытались "очень точечно" организовать приезд для нескольких участников фестиваля "Баренц спектакль", который пройдет в феврале в Киркенесе (город в Норвегии, в восьми километрах от границы с Россией), но получили уже два отказа.
"Причина – опасение, что человек не вернется в Россию", – передает издание слова своего источника.
The Barents Observer утверждает, что в сентябре "точно так же" не смогли привезти в Норвегию участников российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Речь идет в том числе об одноразовых визах – их получить не удалось, а "в качестве основания указывалось, будто у человека недостаточно связей, чтобы гарантировать его возвращение на родину".
Издание направило запрос в службу Норвегии, занимающуюся миграционными вопросами, и там ответили, что запрета на выдачу россиянам виз нет, однако соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией было расторгнуто.
После полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне объявленной в России мобилизации и попыток россиян уехать из РФ ряд стран ограничили въезд для граждан России.
Так, с 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша не пропускают граждан РФ через границу с "несущественными целями". Речь о россиянах с шенгенской визой, выданной в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий.
В частности, в МИД Литвы заявили 23 сентября, что страна не будет принимать россиян, которые хотят "сбежать от ответственности". "Россияне должны остаться и сражаться. Против [президента России Владимира] Путина", – заявил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.