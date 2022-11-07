"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы

"Ходит мнение, что в последнее время, а особенно после того, как Путин развязал войну в Украине, получить американскую визу практически невозможно. Речь идет о россиянах, конечно же. Это оказалось не так. Мы с дочкой получили и даже очень легко. Хотя, может быть, повлияло, что мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ", – написал Панин.
Российские СМИ тут же сообщили, что актер не смог найти работу в Испании, поэтому эмигрирует в США, чтобы там сниматься в кино.
"Я в Испании и не собираюсь из нее никуда переезжать. По крайней мере, в ближайшем будущем. Американскую визу мы с дочкой получили для того, чтобы путешествовать", – пояснил актер.
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
28 марта 2022 года Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал Путина палачом.