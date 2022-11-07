"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы

"Ходит мнение, что в последнее время, а особенно после того, как Путин развязал войну в Украине, получить американскую визу практически невозможно. Речь идет о россиянах, конечно же. Это оказалось не так. Мы с дочкой получили и даже очень легко. Хотя, может быть, повлияло, что мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ", – написал Панин.

Российские СМИ тут же сообщили, что актер не смог найти работу в Испании, поэтому эмигрирует в США, чтобы там сниматься в кино.

"Я в Испании и не собираюсь из нее никуда переезжать. По крайней мере, в ближайшем будущем. Американскую визу мы с дочкой получили для того, чтобы путешествовать", – пояснил актер.